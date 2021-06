Trotz Krypto-Sorgen steigt Nvidia auf neue Rekordmarke

Schließlich ist der Kurs gestern auf ein neues Allzeithoch bei über 710 US-Dollar gestiegen. Seit Mitte Mai ging es um 30 Prozent nach oben. Zu dem Höhenflug beigetragen haben ohne Zweifel die vor knapp zwei Wochen vorgelegten Ergebnisse des Unternehmens. So wurde der Umsatz im abgelaufenen Quartal um 84 Prozent auf 5,66 Milliarden Dollar gesteigert. Vor allem die Gaming-Sparte erwies sich dabei als Treiber. Der Gewinn konnte auf 1,91 Milliarden Dollar sogar mehr als verdoppelt werden. Auch der Ausblick kann sich sehen lassen. Für das laufende Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von 6,3 Milliarden Dollar, was deutlich über den vorherigen Markterwartungen liegt. Unmittelbar nach Vorlage der Zahlen geriet die Rally der Aktie allerdings kurzzeitig ins Stocken. Da die Grafikprozessoren von Nvidia auch zum „Mining“ von Ethereum verwendet werden, äußerten sich einige Marktteilnehmer besorgt über die möglichen Folgen eines Kursrutsches bei der Kryptowährung. Analysten bezeichnen diese Ängste aber als übertrieben.

Aktiensplit und Übernahmepläne

Dass die Aktie im Anschluss weiter zulegen konnte, hat aber vielleicht auch noch andere Gründe. Darauf deuten zumindest die jüngsten Kommentare der Vermögensverwalter von Sigavest ( SIGAVEST ) hin. „Wir gehen davon aus, dass der für den 21.6. angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 4:1 noch weitere Käufer anlockt, um in diesen extrem starken US-Technologietitel zu investieren“, schrieben die Anlageprofis Ende Mai, um eine Woche später nachzulegen: „Bei Nvidia kommt wieder Bewegung in die immer noch im Raum stehende Übernahme von ARM. Das würde für Nvidia einen großen Schritt nach vorn bedeuten. Auch hier bleiben wir investiert.“ Kein Wunder, dass die Aktie bei so viel Zuversicht der größte Depotwert in dem wikifolio VV Aktien flexibel ist. Nachdem der Neueinstieg im Februar vom Timing her zunächst etwas unglücklich verlaufen war, liegen die Experten bei der Aktie mittlerweile auch mit über 20 Prozent im Plus. Das Ende 2013 eröffnete Portfolio kommt bei einem maximalen Drawdown von 39 Prozent auf eine Gesamtperformance von 135 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 11,9 Prozent.

VV Aktien flexibel SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +131,3 % seit 04.11.2013

+65,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 21.509,48 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 11,9 Prozent

Unternehmen, die den Markt dominieren

Ebenfalls als Top-Holding mit einem Depotanteil von gut sieben Prozent ist die Nvidia-Aktie in dem seit knapp fünf Jahren bestehenden wikifolio New Economy von Marco Ravaioli ( DividendPay ) vertreten. Er war bei dem Titel schon im Herbst 2019 eingestiegen, was ihm heute Buchgewinne von 275 Prozent beschert. Das vor gut drei Monaten auf ein neues Rekordhoch gestiegene Musterdepot befindet sich seitdem im Korrekturmodus, liegt aber immer noch mit 138 Prozent oder 19,5 Prozent p.a. im Plus. Die bei Nvidia bis auf kleinere Teilverkäufe angewandte „buy-and-hold“-Strategie ist Teil seiner Handelsidee, die – passend zum Namen des wikifolios - einen klaren Fokus auf Aktien der New Economy vorgibt. Der Trader agiert hier nach der Devise „the winner takes it all“ und sucht sich daher Aktien von Unternehmen, die „einen bestimmten Bereich der New Economy dominieren“ oder denen er zutraut, diesen in Zukunft zu dominieren. Dass er hier bei Nvidia fündig geworden ist, dürfte mittlerweile kaum noch jemanden überraschen.

New Economy DividendPay DE000LS9J4J8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +139,4 % seit 28.07.2016

+39,9 % 1 Jahr 0,98 × Risiko-Faktor

EUR 0,00 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 19,5 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

