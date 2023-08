Dieser Nebenwert lockt mit guten Aussichten

Die Konsensschätzungen für Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal waren schon vergleichsweise hoch, reichten letztendlich aber nicht mal ansatzweise an das heran, was Nvidia tatsächlich berichtet hat. Statt 11,2 Mrd. US-Dollar Umsatz waren es 13,5 Mrd. Dollar, statt 4,7 Mrd. Dollar Gewinn stehen unter dem Strich satte 6,2 Mrd. Dollar. Die Nachfrage nach Chips, die sich für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) eignen, übertrifft alle Erwartungen. Und da Nvidia der absolute Platzhirsch auf diesem Gebiet ist, dürften Preisverhandlungen – sofern es solche überhaupt gibt – für das Unternehmen aktuell ein gelebter Traum sein. Denn Kunden wie Amazon, Meta Platforms oder Microsoft kommen zurzeit gar nicht umhin, sich bei Nvidia zu bedienen, um so die aus ihrer Sicht zwingend notwendigen Investitionen im KI-Segment wie geplant vorantreiben zu können.

Neuer Rekordumsatz schon jetzt gesichert

Entsprechend positiv sind auch die weiteren Aussichten für den Konzern, der aktuell laut Finanzchefin Colette Kress noch nicht einmal „in der Nähe der Nachfrage“ ausliefert. Es wäre also noch viel mehr möglich, wenn die Produktion es hergeben würde. Für das laufende dritte Quartal prognostiziert sie daher einen erneuten Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden Dollar, was mit großem Abstand ein neuer Rekord sein wird. Zudem sei die starke Nachfrage bis ins nächste Jahr hinein absehbar. Analysten hatten für Q3 zuvor mit einem Umsatz von lediglich 12,6 Mrd. Dollar gerechnet.

Bei den Finanzinstituten wird seit gestern Abend also wieder neu gerechnet. Heraus kamen bereits die ersten neuen Kursziele, die wenig überraschend durchweg höher liegen als vor den Zahlen. JP Morgan geht von 500 auf 600 Dollar, Morgan Stanley von 500 auf 630 Dollar und bei Exane BNP sieht man den fairen Wert sogar erst bei 745 Dollar als erreicht an. Es ist davon auszugehen, dass das laut aktien.guide noch bei rund 550 Dollar liegende Konsens-Kursziel in den kommenden Tagen noch weiter ansteigen wird. Die schon in den Vortagen sehr gut gelaufene Aktie eröffnete heute Nachmittag in den USA mit einem erneuten Aufschlag von gut sechs Prozent und stieg dabei kurzzeitig über die 500 Dollar-Marke. Das nutzten einige Anleger dann aber erst mal für Gewinnmitnahmen.

Von Kurzfrist-Verkäufern und treuen Aktionären

Ein ähnliches Bild zeigt sich schon länger bei den Tradern auf wikifolio.com, wie sich am Trading-Sentiment der Aktie sehr schön ablesen lässt:

Trading Sentiment:

Neben den kurzfristiger agierenden Tradern gibt es aber auch sehr viele Nvidia-Fans auf wikifolio.com, die von den langfristigen Aussichten des Unternehmens überzeugt sind und deshalb an ihren Positionen festhalten. So ist die Aktie in über neun Prozent aller Musterdepots vertreten. Zu den treuen Wegbegleitern zählt zum Beispiel Stefan Schmidmayr ( SSLInvesting2), dessen wikifolio Kunterbunter Mix spürbar von der grandiosen Wertentwicklung der Aktie profitiert hat. Über 6.100 Prozent liegt die Position hier mittlerweile im Plus, wodurch der Depotanteil auf gut 18 Prozent gestiegen ist. Der Trader, der bei seinen Entscheidungen vor allem auf die Meinungen der Analysten sowie Empfehlungen in Börsenbriefen vertraut, konnte insgesamt seit Ende 2015 eine Performance von 122 Prozent oder 11,1 Prozent p.a. einfahren. Der maximale Verlust betrug in diesem Zeitraum nur gut 24 Prozent.

Kunterbunter Mix SSLInvesting2 DE000LS9PRT7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +118,4 % seit 29.11.2015

EUR 69.551,65 Investiertes Kapital +14,1 % Performance (1 J)

18,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +11,1 %

Der frühe Vogel freut sich jetzt über seinen Erfolg

Ebenfalls der größte Player ist Nvidia in dem von Zainab Hameed-Langer ( Zeynep) verwalteten wikifolio Halbleiter Sektor. Hier kommt die Aktie nach fast 500 Prozent Kursplus auf eine Gewichtung von gut 13 Prozent. Das von rund fünf Jahren eröffnete Portfolio erzielte bei einem maximalen Drawdown von 39 Prozent einen Wertzuwachs von 161 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von mehr als 22 Prozent. Dabei fährt die Traderin eine Strategie der relativ ruhigen Hand. Bei einem mittel- bis langfristig ausgerichteten Anlagehorizont kombiniert sie eine größtenteils buy&hold-Strategie mit unregelmäßigen Neugewichtungen im Rahmen eines Rebalancings. Die letzten Transaktionen fanden daher Anfang Juni statt. Inhaltlich setzt sie – wie der Name des wikifolio schon andeutet – bevorzugt auf Aktien von Unternehmen aus der Halbleiterindustrie. Als Begründung verwies sie schon beim Start des wikifolios auf die zukünftigen Megatrends wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz.

Halbleiter Sektor Zeynep DE000LS9NKC3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +153,2 % seit 15.09.2018

EUR 113.044,27 Investiertes Kapital +11,6 % Performance (1 J)

37,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 22,0 Prozent

