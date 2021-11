Omikron-Schock: Wie geht es jetzt weiter?

Das Auftreten der neuen – von der WHO als besorgniserregend eingestuften – Corona-Variante Omikron sorgt derzeit international für Verunsicherung. An den Finanzmärkten geht das naturgemäß nicht spurlos vorbei. Der Fear&Greed-Index verlor über 30 Punkte und schlug von Gier in starke Angst über. Der Dax verlor in der letzten Handelswoche 5,6 Prozent. Auch international purzelten die Kurse.

Fear&Greed-Index Der Fear&Greed-Index ist ein von CNN-Money errechnetes Börsenbarometer, welches Auskunft über die derzeitige Anlegerstimmung gibt. Insgesamt werden 7 Indikatoren – darunter etwa die Volatilität oder die Nachfrage nach Gold – für die Berechnung des Index herangezogen. Der Index zeigt tagesaktuell einen Wert zwischen 1 und 100, wobei 1 für extreme Angst und 100 für extreme Gier steht.

Alles nur halb so schlimm?

Dass die Korrektur an den Aktienmärkten so deutlich ausfiel, dürfte zum Teil auch an der derzeit niedrigen Liquiditätsquote liegen. So haben sich Anleger in den letzten Wochen zunehmend mit Aktien eingedeckt, um an einer erhofften Jahresendrally zu partizipieren. Um die nun günstigeren Kurse nachzukaufen, könnten also schlicht die Mittel fehlen.

Chance für mutige Anleger

Tatsächliche Klarheit wird es jedoch erst geben, wenn verlässliche Daten über die Omikron-Variante zur Verfügung stehen. Bis dahin wird die Unsicherheit wohl für weitere Volatilität sorgen. Wie man mit solch einem Marktszenario umgehen kann, zeigen die wikifolio-Top-Trader:

Stephan Edenhofer ( firstclass) kommentierte: „Wegen der aktuellen Corona Situation und der damit erwarteten Einflüsse auf den Aktienmarkt wurden am Freitag Umschichtungen im Portfolio firstclass stock picking vorgenommen. Die Zielsetzung dabei ist, der entstandenen höheren Volatilität und Unsicherheit entgegenzuwirken. Handel und Konsum, in 'normalen Zeiten' als Stabilitätsfaktoren mit ca. 15-20 Prozent im Portfolio, sind aktuell negativ betroffen und wurden um ca. 7 Prozent reduziert. Als adäquates Gegengewicht wurden die Branchen Pharma, Medizin, Gaming und einige Stay-At-Home Aktien erhöht.“

firstclass stock picking firstclass DE000LS9QCZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +87,2 % seit 01.01.2019

+9,4 % 1 Jahr 0,67 × Risiko-Faktor

EUR 715.445,37 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +24,9 %

Bernhard Derix ( MasterBuy) verweist darauf, dass Omikron auch Potenzial für Kursgewinne birgt: „Die neu entdeckte Corona Variante wirbelt die Börse durch. Was die neue Variante tatsächlich bedeutet, ist aber noch völlig unklar. Entscheidend neben der Ansteckungsrate ist auch die Schwere der Symptome. Eigentlich hatte man bei Corona ja schon lange darauf gehofft, dass der Virus sich von alleine auslöscht, nämlich genau durch Mutation. Hier besteht dann auch eine große Chance an der Börse: falls Corona tatsächlich mal zu einer ansteckenden, aber harmlosen Variante mutiert, würde dass für einige Werte einen ordentlichen Kurssprung bedeuten, z.B. Airbnb und Royal. Ich finde es sinnvoll, in seinem Depot diese Spekulation ein wenig mitzumachen.“ In Derix wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien ist die Airbnb-Aktie derzeit mit 2,7 Prozent und die Royal Caribbean Cruises-Aktie mit 1,6 Prozent gewichtet.

Bigplayer Zukunfttechnologien MasterBuy DE000LS9H4G6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +429,3 % seit 05.09.2014

+30,6 % 1 Jahr 0,79 × Risiko-Faktor

EUR 709.830,05 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +26,3 %