Droht jetzt die große Inflation?

Die Notenbanken drucken jedenfalls Geld – und zwar viel. Ein Punkt, der isoliert betrachtet, für Inflation spricht.

Die große Geldschwemme

Beispiel: Eurozone. Die Europäische Zentralbank (EZB) kauft den Geschäftsbanken im Rahmen ihres Notkaufprogramms bis Ende Juni 2021 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 1,35 Billionen Euro ab. Das heißt, die EZB bekommt Anleihen, die Banken Euro-Reserven. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht außerdem davon aus, dass die Währungshüter das Programm aufstocken werden.

Darüber hinaus könnte die EZB laut Krämer ihr Inflationsziel ändern – wie die US-Notenbank Fed schon vor ihr. Und zwar von „knapp unter zwei“ auf „durchschnittlich zwei Prozent“. Denn die Notenbanken würden so auch Inflationsraten von über zwei Prozent zumindest vorübergehend akzeptieren. Die Folge: Eine länger andauernde, noch expansivere Geldpolitik wird ermöglicht.

Die großen Schuldenberge

Die Ökonomen von JPMorgan haben für die USA außerdem eine Rechnung erstellt: Allein im laufenden Fiskaljahr könnte sich das US-Defizit auf 3,8 Billionen Dollar belaufen. Der US-Schuldenberg könnte von 79 Prozent des BIP per Ende 2019 auf 109 Prozent des BIP per Ende 2021 anwachsen – ein weiterer Grund, um reale Geldentwertung zumindest zuzulassen.

„Die Anleger haben immer Angst. Fallen die Kurse, haben sie Angst. Steigen sie, haben sie auch Angst. Die EZB kämpft mit einer Deflation. Wovor haben die Anleger Angst? Vor Inflation. Absurd. Aber so ist das immer. Nichts fürchten die Deutschen und die Österreicher so sehr wie Inflation.“ Christian Thiel sparstrumpf

Angesichts dieser Punkte ist es nicht weiter verwunderlich, dass Untergangspropheten einmal mehr Hochkonjunktur haben. So sei eine hohe und sich lange hinziehende Kaufkraftentwertung des Geldes die zentrale Herausforderung für Anleger, schreibt etwa Thorsten Polleit, Chefökonom von Degussa Goldhandel, in einem Gastbeitrag für Focus online: „Der Druck hat zugenommen, eine noch inflationärere Geldpolitik zuzulassen. Denn nur mit einer fortgesetzten Vermehrung der Geldmenge zur Finanzierung der Staatshaushalte und der Einkommen der Bevölkerung wird man in der Lage sein, die Kreditpyramide vor dem Einsturz zu bewahren.“ Eine Lösung für Anleger kennt Polleit: physisches Gold.

Die große Angst vor Inflation

Die Teuerungsraten könnten zukünftig durchaus anziehen – Konjunktiv. Christian Thiel ( sparstrumpf ), der unter anderem das wikifolio Global Champions verwaltet, ist gewohnt direkt: „Die Anleger haben immer Angst. Fallen die Kurse, haben sie Angst. Steigen sie, haben sie auch Angst. Die EZB kämpft mit einer Deflation. Wovor haben die Anleger Angst? Vor Inflation. Absurd. Aber so ist das immer. Nichts fürchten die Deutschen und die Österreicher so sehr wie Inflation.“ Tatsächlich fiel die Inflation in der Eurozone im August negativ aus – erstmals seit 2016. Die Verbraucherpreise sanken um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das unmittelbare Problem ist also Deflation.

Die große Gelddruckerei der Notenbanken spricht isoliert betrachtet für Inflation. Schließlich steigen die Euro-Reserven der Banken. Damit ist es aber nicht getan. Das Mehr an Euros muss erst in der Wirtschaft ankommen, um Inflation verursachen zu können (siehe auch Umschlagshäufigkeit des Geldes in Inflation: Warum steigende Preise kein Weltuntergang sind)

Ist das die große Geldentwertung? Erfahren Sie, wie Top-Trader Christoph Neemann, Sven Winkler und Patrick Kranz die aktuelle Situation einschätzen. Und was für (hohe) Inflation spricht – und was dagegen. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und nutzen Sie das Wissen der wikifolio.com Community! Jetzt kostenlos registrieren! Login

Christoph Neemann ( MinusSinus ) ist bereits seit September 2016 als Trader auf wikifolio.com aktiv. Sein wikifolio Minus Sinus Value Select liegt hinsichtlich Performance vor der US-Technologiebörse Nasdaq – und kommt dabei so gut wie ohne Tech-Aktien aus. Die Preisentwicklung ist sehr schwer vorherzusagen, sagt er. „Covid-19 hat in gewissen Bereichen zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung geführt, zum Beispiel weil Geschäfte geschlossen waren. Das kann zunächst deflationäre Tendenzen verursachen. Die Stimulationsprogramme haben einen Teil davon auffangen können, aber sicher nicht alles.“

Die große Komplexität der Preisentwicklung

Christoph Neemann ( MinusSinus ) ist bereits seit September 2016 als Trader auf wikifolio.com aktiv. Sein wikifolio Minus Sinus Value Select liegt hinsichtlich Performance vor der US-Technologiebörse Nasdaq – und kommt dabei so gut wie ohne Tech-Aktien aus. Die Preisentwicklung ist sehr schwer vorherzusagen, sagt er. „Covid-19 hat in gewissen Bereichen zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung geführt, zum Beispiel weil Geschäfte geschlossen waren. Das kann zunächst deflationäre Tendenzen verursachen. Die Stimulationsprogramme haben einen Teil davon auffangen können, aber sicher nicht alles.“ Langfristig dürften die Konjunkturstützen dem Trader zufolge die Nachfrage konstant halten, während aber das Angebot deutlich zurückgeht: „In der Regel eine Keimzelle für Inflation“, so Neemann. Gleichzeitig hätten aber auch die Stimuli nach der Finanzkrise 2008 nicht wie erwartet die Inflation befeuert, weiß Neemann: „Wenn man mal von den Preisen im Anlagemarkt (Asset-Preis-Inflation, Anm.) absieht.“

Minus Sinus Value Select MinusSinus DE000LS9KBH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +175,8 % seit 14.09.2016 -5,7 % 1 Jahr 0,75 × Risiko-Faktor EUR 1.133.233,10 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 27,4 Prozent

Auch die beiden wikifolio-Trader Patrick Kranz ( Larry ) und Sven Winkler orten zunächst deflationäre Tendenzen durch die Pandemie. Kranz, der das wikifolio Invest Only In The Best! verwaltet, erklärt: „In einigen Bereichen, vor allem im Gastronomiegewerbe und der Touristikbranche, bedeutet ein Ausbleiben der Nachfrage sinkende Preise. Dies konnte man vor allem in auf Tourismus ausgelegten Volkswirtschaften wie Griechenland, Italien und Spanien beobachten. In Frankreich oder Deutschland ist die Preisentwicklung (noch) nicht ins Negative gedreht.“ Eine rückläufige Preisentwicklung dürfte, so Kranz weiter, ohnehin nur ein temporäres Phänomen sein, zumal die Haushalte nicht sparten, um Schulden abzubauen, sondern weil das Geld aufgrund des Lockdowns schlicht nicht ausgegeben werden könne.

Invest Only In The Best! Larry DE000LS9ETB5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +260,4 % seit 02.08.2012 -2,2 % 1 Jahr 0,52 × Risiko-Faktor EUR 670.475,95 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 14,7 Prozent

Moderate Inflation als Konsens

Unterm Strich rechnet wikifolio-Trader Kranz im weiteren Verlauf mit moderater Inflation – vorrangig bei den Asset-Preisen. „Die jüngste Fed-Sitzung hat gezeigt, dass Notenbanken höhere Inflationsraten anstreben und vor diesem Hintergrund ist eine Investition in Aktien trotz gestiegener Bewertungen weiterhin sinnvoll. Auch die Nullzinsen sorgen für tendenziell höhere Bewertungen in den Diskontmodellen.“ Winkler ergänzt: „Ich persönlich rechne mit niedrigen Inflationsraten – auf jeden Fall deutlich unter zwei Prozent. Entscheidend wird sein, wie lange uns die Pandemie begleiten wird, wie lange die Staaten die Unternehmensrettung aufrechterhalten können und wie stark und langanhaltend die Rezessionswelle sein wird.“

Auf alles vorbereitet sein

Die Einschätzungen der Trader zeigen, wie komplex das Thema ist. Keiner der drei geht aber von einem Horrorszenario aus – weder in Richtung langanhaltender Deflation noch einer hohen, anhaltenden Geldentwertung. Eine seriöse Prognose zu zukünftigen Inflationsraten ist aber nahezu unmöglich. Neemann dazu: „Deshalb versuche ich, mein Portfolio auf alle Möglichkeiten vorzubereiten. Das heißt, ich versuche den Anteil von Investitionsgütern zu reduzieren, über Goldminenproduzenten einen Inflationsschutz zu haben und fair bewertete Produzenten für Güter des täglichen Bedarfs zu ergänzen.“

Mehr Tipps, wie Sie ihr Depot vor Geldentwertung schützen können, gibt’s schon bald auf dem wikifolio.com Blog.