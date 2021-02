Rekord-Dividende lockt Anleger: bet-at-home im Fokus

Die Aktie von bet-at-home markiert heute mal wieder ein neues Allzeithoch. Seit dem Zwischentief Ende 2012 ist der Kurs mittlerweile um 1.300 (!) Prozent gestiegen. Wer damals nur 5.000 Euro in die Aktie des Wettanbieters investiert hat, freut sich heute über einen Depotwert von sage und schreibe 70.000 Euro. Untermauert wird der fulminante Kursanstieg durch die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden bei zahlreichen Kennzahlen (u.a. auch beim Gewinn) neue Bestmarken aufgestellt.

2017 soll es hier weitere, wenn auch nur moderate Steigerungen geben. Spannender ist aus Sicht von Anlegern zurzeit aber wohl die für Mai avisierte Ausschüttung von 7,50 Euro. Damit kommt der SDAX-Wert in diesem Jahr auf eine Dividendenrendite von beachtlichen 6,7 Prozent. Mehrere Trader bei wikifolio.com spekulieren darauf schon länger, so dass nach dem deutlichen Kursanstieg nun auch erste Teilgewinne mitgenommen werden.

Junolyst: Ein Allzeithoch jagt das Nächste

Lukas Spang („Junolyst“) hat schon im vergangenen Sommer begonnen, bei der Aktie eine Position für sein wikifolio „Chancen suchen und finden“ aufzubauen. Aktuell liegt er hier mit über 70 Prozent im Plus. Seit Ende Januar nutzt er steigende Kurse jedoch zum sukzessiven Abbau. Zu Wochenbeginn realisierte der Trader zum Beispiel Teilgewinne von 63 bzw. 65 Prozent.

In dem insgesamt 15 Werte enthaltenen Portfolio ist der Nebenwert trotzdem noch mit über 5 Prozent gewichtet, weshalb er die jüngsten Nachrichten auch freudig kommentierte: „Nachdem bet-at-home Anfang der Woche seine vorläufigen Zahlen für 2016 bekannt gegeben hat, hat das Unternehmen heute die geplante Zahlung einer Dividende i.H.v. 7,50€ für das vergangene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Diese soll aus einer Basisdividende i.H.v. 2,50€ sowie einer Sonderausschüttung von 5,00€ bestehen. Auch zukünftig plant bet-at-home die Aktionäre umfangreich am Unternehmenserfolg zu beteiligen“.

Mit seinem Fokus auf „Nebenwerte mit Zukunftspotenzial“ sowie Aktien mit „positivem Newsflow oder einem aussichtsreichen Chartbild“ hat Spang den Wert seines wikifolios seit Herbst 2013 um 170 Prozent gesteigert. Mit dem seit Februar 2015 investierbaren wikifolio-Zertifikat ließen sich bei einem Maximalverlust von 21 Prozent bereits Gewinne von 135 Prozent generieren.

Storch: Fast 200 Prozent Gewinn mit dem Wettanbieter

In dem wikifolio „Growth And DIVIDEND” ist die bet-at-home-Aktie mit einem Anteil von über 35 Prozent sogar das absolute Schwergewicht. Daran haben auch die jüngsten Teilverkäufe von Matthias Rehor („Storch“) nichts geändert, der seit Februar auf der Verkäuferseite bei der Aktie zu finden ist.

Seine Beweggründe erläutert er wie folgt: „Weitere Reduktion des Anteils an bet-at-home auf Grund der hohen Gewichtung und weil im Moment die Luft ein bisschen draußen ist. Möglicherweise steigt die Aktie noch etwas im Vorfeld der Sonderdividende im Mai, danach steigt die Gefahr eines kleinen Rücksetzers“. Während sein Verkauf am vergangenen Donnerstag ein Plus von „nur“ 177 Prozent brachte, waren es heute Mittag schon 196 Prozent realisierter Gewinn.

Der Trader, der bevorzugt auf Unternehmen setzt, die eine hohe Dividende zahlen oder wo entsprechende Zukunftserwartungen vorliegen, ist mit dem im Sommer 2014 gestarteten wikifolio nach einer längeren Durststrecke in den vergangenen 12 Monaten voll durchgestartet. In diesem Zeitraum wurde ein Kursplus von fast 50 Prozent erzielt, wodurch die zuvor noch negative Gesamtperformance auf plus 41 Prozent gestiegen ist. Das erst Ende 2016 emittierte wikifolio-Zertifikat liegt mit 10 Prozent vorne.

Die zehn SDAX-Aktien mit den meisten Trades auf wikifolio.com (07.03.-13.03.2017)

Name ISIN All Buys Sells Capital Stage DE0006095003 260 85% 15% bet-at-home DE000A0DNAY5 150 59% 41% Rocket Internet DE000A12UKK6 116 53% 47% Hypoport DE0005493365 99 43% 57% VTG DE000VTG9999 84 23% 77% SGL Carbong DE0007235301 80 71% 29% Adler Real Estate DE0005008007 70 69% 31% DIC Asset DE000A1X3XX4 66 50% 50% Hapag Lloyd DE000HLAG475 61 80% 20% Koenig + Bauer DE0007193500 59 71% 29%



Basis: alle investierbaren wikifolios

