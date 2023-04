Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von RWE zu sehen! Registrieren Login

Auf 5-Jahres-Sicht ist die RWE-Aktie um 114 Prozent gestiegen. Nicht beeindruckt? Anleger, die das Papier in diesem Zeitraum im Depot hatten, können sich jedenfalls glücklich schätzen. Denn der DAX liegt über diese Zeitspanne sogar im Minus. Zwar hat die RWE-Aktie in den letzten Monaten etwas an Antrieb verloren, doch nun hellt sich die Stimmung wieder auf – und mit ihr das Chartbild.

Gewinn-Verdoppler

Möglicherweise liegt’s an den vorläufigen Zahlen fürs erste Quartal, die das Essener Unternehmen veröffentlicht hat. Sie können sich sehen lassen. Demnach erzielte RWE ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene in Höhe von 2,80 Milliarden Euro, nach 1,46 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das bereinigte EBIT verdoppelte sich auf 2,3 Milliarden nach 1,10 Milliarden Euro. Und beim Gewinn gab’s sogar mehr als einen Verdoppler: Unterm Strich bleiben 1,67 Milliarden Euro in der Tasche - nach 735 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Die RWE-Aktie zog nach Veröffentlichung deutlich an.

In der internationalen Stromerzeugung lief’s laut RWE besser. Außerdem fallen Belastungen aufgrund der Russland-Sanktionen weg. Die Prognose für das Jahr 2023 bestätigte RWE jedenfalls – plus 1 Euro Dividende je Aktie sollen sich auch ausgehen. Die finalen Ergebnisse gibt’s am 11. Mai.

„Die RWE-Aktie erwacht nach einer längeren Durststrecke wieder zum Leben“, bestätigt Christian Scheid ( Scheid ), der für die beiden wikifolios Special Situations und Special Situations long/short verantwortlich zeichnet. Rückenwind gab’s von der Citigroup , weiß Scheid. Die Analysten äußerten sich in einer neuen Studie sehr positiv. RWE zähle zu den aussichtsreichsten Werten im Green-Tech-Bereich und biete insgesamt ein hohes Wachstumspotenzial und eine der stärksten Bilanzen im Sektor. Das Kursziel hoben die Citigroup-Experten von 45 auf 48 Euro an – nach dieser Rechnung hätte die RWE-Aktie noch 13 Prozent Spielraum nach oben.

Green Tech, Wachstum und starke Bilanz?

Die Aussichten sind also nicht schlecht. Vor allem bei erneuerbaren Energien wächst RWE stark. Kaum zu glauben, bedenkt man, dass der Energieversorger lange nur 2 Dinge konnte: AKWs und Kohle. Doch das ändert sich tatsächlich. Irgendwo auch notgedrungen. Schließlich wurden am 15. April die letzten drei verbliebenen AKWs in Deutschland abgeschalten. RWE hat das Kernkraftwerk Emsland in Lingen im Zuge dessen vom Netz genommen. Geplant war die Abschaltung eigentlich schon für 2022. Doch wegen dem Ukraine-Krieg blieben die Meiler über den Winter noch am Start.

Kernenenergie spielt für RWE also keine Rolle mehr. Per Ende März 2023 kamen die Essener auf eine installierte Leistung – also Kapazität – zur Stromerzeugung von insgesamt 46 GW. Erneuerbare Energien (vorranging Wind) machen 35 Prozent des RWE-Strommix aus, gefolgt von Gas und Braunkohle. Die installierte Leistung bei Kernenergie lag schon vor der Abschaltung der letzten 3 AKWs nur noch bei knapp 3 Prozent der gesamten Leistung.

Tatsächlich produziert wurden im ersten Quartal von RWE 37 TWh Strom – zu jeweils ca. einem Drittel aus erneuerbaren Quellen, Gas und Braunkohle. Die Erneuerbaren will RWE jedenfalls weiter ausbauen und entsprechend investieren.

Fazit

Der Gewinn wächst, die grünen Aussichten sind positiv und die Aktie wirkt im Branchenvergleich auch nicht zu teuer. Der Verschuldungsgrad ist laut Daten des aktien.guide sogar niedriger als jener der größeren Konkurrenten. Was sagt Scheid? „DAX-Basisinvestment!“

