Super Micro Computer pulverisiert alle Erwartungen

So richtig kann sich heute wahrscheinlich noch keiner vorstellen, wie sehr künstliche Intelligenz unser aller Leben verändern wird. Dass der Einfluss in einigen Bereichen enorm sein wird, steht aber außer Frage. Genau deshalb wird in dieses Segment momentan viel Geld investiert. Geld, das bei den Unternehmen dank sprudelnder Gewinne zum Glück reichlich vorhanden ist.

Viel mehr Umsatz und Gewinn als prognostiziert

Und obwohl an den Börsen mittlerweile fast jeder über KI spricht, scheint in den Aktien der potenziellen Profiteure noch immer nicht alles Positive eingepreist zu sein. Darauf deuten zumindest die jüngsten Kursaufschläge bei der Aktie von Super Micro Computer hin. Das Papier schoss nach Vorlage der Quartalszahlen (am Donnerstagabend) zweitweise um mehr als 56 % in die Höhe. Die seit einem halben Jahr laufende Seitwärtskonsolidierung wurde damit eindrucksvoll beendet.

Die gemeldeten vorläufigen Q2-Umsätze lagen mit 3,6 bis 3,65 Milliarden Dollar nicht nur deutlich über den Unternehmenszielen (2,7 bis 2,9 Milliarden Dollar), sondern übertrafen auch problemlos die Konsensprognose von 3,1 Milliarden Dollar. Dasselbe Bild zeigt sich beim Gewinn je Aktie (5,40 bis 5,55 Dollar).

Neueinsteiger und Gewinnmitnahmen

Die wikifolio Trader zeigen sich ebenfalls begeistert und versuchen größtenteils, auf den rasant losgefahrenen Zug aufzuspringen. Mit 354 Trades und 205 Käufen (58 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com:





Zu den Verkäufern zählten vor allem Trader, die frühzeitig bei Super Micro Computer engagiert waren und den starken Kursanstieg jetzt für Gewinnmitnahmen nutzen konnten. So wie Dirk Althaus ( techguru ), der im wikifolio Cybersecurity Innovators einen allerdings nur kleinen Teil seiner Position am Freitag mit Gewinnen von bis zu 55 % veräußert hat. Bei einem Depotanteil von gut 6 % ist die Aktie aber immer noch der siebtgrößte Depotwert in dem insgesamt 22 Titel umfassenden Portfolio. Der seit vielen Jahren im Bereich der IT-Sicherheit arbeitende Trader bezeichnet Super Micro Computer als „Pionier in der Entwicklung von energieeffizienten Computerlösungen“ und möchte die volatile Aktie in dem Depot „aktiv handeln“. Das wikifolio wurde 2017 eröffnet und konnte seitdem eine Gesamtperformance von 267 % (20 % p.a.) generieren.

Teilverkäufe vor und nach den Zahlen

Ebenfalls Teilgewinne mitgenommen hat Thomas Rheinschmitt ( JoshTh17 ) in seinem wikifolio Value-Future . Der erste Teil wurde schon zwei Tage vor den Zahlen verkauft, was zu einem Kursplus von immerhin 18 % führte. Die zweite, am Freitag veräußerte Tranche brachte dann schon einen Gewinn von über 43 %. In dem erst Anfang März 2022 initiierten Musterdepot kämpft die noch mit 6,6 % gewichtete Aktie zusammen mit zwei anderen Titeln trotz der Veräußerungen um die Führungsposition.

Bei einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont investiert der Trader in Aktien von Unternehmen, „die in ihren Geschäftsfeldern verstärkt auf potenzielle Zukunftstechnologien setzen“. Bislang bescherte ihm diese Strategie einen Wertzuwachs von gut 15 % (7,8 % p.a.). Der maximale Verlust betrug rund 19 %. Das wikifolio notiert knapp unter Allzeithoch.

