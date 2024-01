Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Ein beeindruckendes Comeback feiern seit einigen Wochen die Aktien der europäischen Großreedereien. Sie profitieren von den stark gestiegenen Frachtraten, weil wegen der anhaltenden Attacken von Huthi-Rebellen auf Schiffe im Jemen die Fahrten durch das Rote Meer vermieden werden. Die begrenzten Kapazitäten in Europa und im Mittelmeer haben die Frachtraten am Spot-Markt in die Höhe getrieben. Die Aktie der dänischen A.P. Moeller Maersk ist in diesem Umfeld auf Monatssicht um über 30 Prozent gestiegen. Allein in der abgelaufenen Woche ging es mit dem Kurs um gut 13 Prozent nach oben. Die wikifolio Trader standen bei der Aktie in den vergangenen Tagen mehrheitlich auf der Käuferseite, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei A.P. Moeller Maersk zeigt:

Fear of Missing Out bei Aixtron

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Morphosys 5,58% High Risk High Chance Global 2 Aixtron 8,45% SmallCapGermany 3 Applied Materials 12,12% Technology Outperformance 4 Axcelis Technologies 15,49% Aktien und Gold 5 Cadence Design Systems 9,67% ChainlessINVEST - Quality Stocks

Dank des überraschend zuversichtlichen Ausblicks vom weltweit größten Halbleiterhersteller TSMC sind die Aktien vieler anderer Branchenplayer in den vergangenen Tagen wieder angesprungen. Dazu zählt auch der MDAX-Titel Aixtron , der Spezialmaschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern produziert. Nach einem zunächst noch relativ schwachen Wochenstart zog der Kurs am Donnerstag und Freitag kräftig an und beendete die Woche mit einem deutlichen Plus von über acht Prozent. Die wikifolio Trader griffen in diesem Umfeld bei Aixtron mehrheitlich zu.

Hans-Jürgen Thees ( CoVaCoRo ) hat gleich mehrere Halbleiteraktien in seinem Anfang 2023 neu aufgelegten wikifolio COVACORO Semiconductor Inside und liegt bei Aixtron aktuell mit über 40 Prozent im Plus. Noch vor dem Anstieg der vergangenen Tage hatte der Trader beruhigend auf Investoren eingewirkt, indem er die zu diesem Zeitpunkt noch laufende Korrektur als „überhaupt nicht ungewöhnlich“ bezeichnete. Dabei bezog er sich auch auf eine gut vier Wochen zurückliegende Meldung, wonach Intel die Entwicklung von integrierten GaN-Schaltungen beschleunigen will: „Aufgrund der Meldungen aus Dezember 2023 muss man hier überhaupt nicht nervös werden, sondern mit Blick auf 2025 eher an Zukäufe denken. Aixtron ist ein starker Player z.B. in der GaN-Epitaxie“.

COVACORO Semiconductor Inside CoVaCoRo DE000LS9UC15 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +21,6 % seit 01.01.2023 EUR 33.435,69 Investiertes Kapital +19,5 % Performance (1 J) 21,5 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 18,9 Prozent

Buying the Dip bei iRobot

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Marathon Digital -12,39% DepotBlog_de saisonal by Lukas Gebauer 2 CleanSpark Inc -13,37% USA Plus International Mix 3 iRobot -42,79% Robotics, Automation, Smart Home 4 Hugo Boss -12,49% Young People Lifestyle 5 SMA Solar -10,45% RS Cont

Die Aussicht auf eine Übernahme durch den Online-Giganten Amazon hat die Aktie von iRobot in den vergangenen Monaten temporär immer mal wieder beflügelt. In der vergangenen Woche brach der Kurs nun aber um fast 43 Prozent ein, wodurch die Aktie auf ein Mehrjahrestief gefallen ist. Auslöser der Verkaufswelle war ein Bericht des Wall Street Journals, wonach die Wettbewerbsaufsichtsbehörde der Europäischen Union den Deal blockieren wolle. Offiziell kann die EU-Kommission bis zum 14. Februar über die Pläne von Amazon entscheiden. Die waren schon im Jahr 2022 geschmiedet worden und sollten dem Unternehmen helfen, noch stärker im Segment Smart-Home Fuß zu fassen. Nun droht die 1,4-Milliarden-Dollar schwere Übernahme aber zu scheitern. Während die Anleger an der Wall Street iRobot auf Talfahrt schickten, nahmen die wikifolio Trader den Kurseinbruch mehrheitlich zum Anlass, um bei der Aktie einzusteigen und womöglich auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den deutlichen Käuferüberhang bei iRobot:

Taking Profit bei Katek

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 KATEK 32,59% Carpe diem Aktientrading 2 Norwegian Cruise Line Holdings 6,75% Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte 3 NorCom Information Technology 24,75% AA+ Master-Trading ohne Hebel 4 New Work 12,02% Dividende und Eigenkapital Deutschland 5 Fastly 5,39% AA+ Master-Trading ohne Hebel

Um fast ein Drittel ihres vorherigen Wertes hat die Aktie von Katek in der abgelaufenen Woche zulegen können. Nachdem der Kurs schon am Dienstag und Mittwoch spürbar anziehen konnte, kam am Donnerstag dann der finale Schub nach oben. Verantwortlich dafür war die Meldung, dass der Spezialist für hochwertige Elektroniklösungen vom SDAX-Unternehmen Kontron geschluckt werden soll. Dafür wurden sämtliche Anteile (ca. 59,4 % des Grundkapitals) des bisherigen Großaktionärs Primepulse übernommen. Der Katek-Vorstand steht dem Deal wohlwollend gegenüber. Kontron hat sich zudem verpflichtet, den restlichen Katek-Aktionären ein Pflichtangebot über 15 Euro je Aktie zu unterbreiten und das Delisting von der Börse zu beantragen. Angedacht ist als Alternative zur Annahme des Barangebots auch ein Tausch in Kontron-Aktien, was aber erst noch genehmigt werden muss.

Vor diesem Hintergrund haben viele der bei Katek investierten wikifolio Trader den Kursaufschlag der Aktie zu Gewinnmitnahmen genutzt. Lennart Marxen ( Moneyboxer ) zum Beispiel hat Katek in seinem wikifolio Smart Selection - Green am Donnerstag zu 15,05 Euro veräußert, obwohl er bei der Aktie ohne die Übernahme noch einiges mehr an Potenzial gesehen hätte. „Ich denke, Katek ist deutlich mehr wert. Da ich aber auch Kontron Aktionär bin, kann ich mit dieser Übernahme sehr gut leben. Kontron sollte einige Synergien heben können“, schreibt der Trader.

Smart Selection - Green Moneyboxer DE000LS9QGD2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +45,9 % seit 16.06.2019 EUR 139.335,06 Investiertes Kapital -27,4 % Performance (1 J) 18,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +8,3 Prozent

Jumping the Ship bei Barrick Gold

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Moderna -5,25% UMBRELLA 2 TAG Immobilien -7,18% Nordstern Aktien 3 NextEra Energy -5,56% firstclass stock picking 4 Barrick Gold -11,11% TQX USA (+GOLD) 5 SGL Carbon -5,95% PEYOS Beste

Die am vergangenen Dienstag vorgelegten vorläufigen Produktionsdaten bei Barrick Gold sind nicht gut angekommen. Zum Ende der Woche summierten sich die Kursverluste auf über elf Prozent. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent kündigte für das Jahr 2023 einen Rückgang des Goldausstoßes von gut zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Bei der Kupferproduktion wurden die 2022er-Werte um fast fünf Prozent unterschritten. Obwohl die Kanadier schon im Vorfeld vor einer schwachen Entwicklung gewarnt hatten, setzte die Aktie ihre seit Ende des vergangenen Jahres laufende Abwärtsbewegung nach der Meldung weiter fort. Auch einige wikifolio Trader trennten sich von der Aktie, obwohl die Analysten weiterhin sehr bullish für Barrick Gold sind. Laut aktien.guide ist das Kurspotential mit rund 38 Prozent erheblich. Selbst das niedrigste Kursziel der insgesamt 20 Banken liegt mit 17,00 US-Dollar noch über der aktuellen Notierung von 15,61 Dollar. Das höchste Kursziel beträgt 27,00 Dollar. Im Durchschnitt wird der faire Wert der Aktie aktuell auf 21,53 Dollar taxiert:

