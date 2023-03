Tesla: Elon Musk enttäuscht Investoren

Melde dich an, um die wikifolio Insights zur Aktie von Tesla zu sehen! Login

Im Vorfeld des Investoren-Tags hatte Musk angekündigt „Eine Botschaft voller Hoffnung und Optimismus“ für die Zukunft des Planeten verkünden zu wollen. Die Erwartungen waren dementsprechend hoch. Gerechnet wurde von vielen zumindest mit der Präsentation eines neuen günstigen Tesla-Modells. Entpuppt hat sich der „Masterplan“ des umstrittenen Tech-Milliardärs als unspektakuläre Präsentation eines Autobauers. Selbst Musk war der Vortrag zwischenzeitlich zu langweilig – während der Beiträge einiger seiner Mitarbeiter verfasste der Konzernchef Tweets über den Krieg in der Ukraine und US-Politik. An der Börse kam all das nicht gut an. Die Tesla-Aktie ist seit dem Investoren-Tag (1.März) in der Verlustzone (-9,2 % auf Wochensicht).

„Tesla hat einen Weg aufgezeigt, um zum wertvollsten Unternehmen der Welt zu werden.“

Die Enttäuschung nicht nachvollziehen kann wikifolio Trader Maximilian Rahn ( AktienMax ). Er kommentiert: „Der Tesla Investor Day 2023 hat eine klare Strategie zur massiven Skalierung des Unternehmens in den nächsten Jahren aufzeigt. Tesla fokussiert sich nicht nur auf die Produktion von mehr Elektrofahrzeugen und Energiesystemen, sondern treibt auch die Entwicklung des autonomen Fahrens (Robotaxis) und humanoiden Roboter (Bot Optimus) deutlich voran.“ Für Rahn ist klar, wo die Reise hingeht: „Tesla hat einen klaren und realistischen Weg aufgezeigt, um zum wertvollsten Unternehmen der Welt zu werden.“

Dass Elon Musk kein neues Tesla-Modell präsentiert hat, hält Rahn für Kalkül: „Der wesentliche Grund, warum Tesla das neue Modell noch nicht offiziell vorgestellt hat, liegt am sogenannten Osborne-Effekt. Dieser bezieht sich auf das Phänomen, dass die Ankündigung eines zukünftigen Produkts den Verkauf von aktuellen Produkten beeinträchtigen kann. Tesla will vermeiden, dass Kunden ihre Kaufentscheidungen aufschieben und auf das neue Modell warten.“

