Die heißesten Aktien der letzten Woche

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 3U Holding 14.42% Special Situations long/short 2 Sea (ADR) 12.30% Nordstern 3 TRATON 10.66% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Paragon 10.87% Global Top Invest 5 SMA Solar 11.85% Special Situations long/short

Buying the Dip: Rücksetzer bei Salesforce

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Salesforce.com -6.94% firstclass stock picking 2 Illumina -12.06% FxT=CQuadrat 3 Halyk -14.17% Szew Small Cap 4 American Lithium -20.65% Special Situations long/short 5 Borussia Dortmund -9.78% Refresh

Taking Profit: Gewinnmitnahmen bei Drägerwerk

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Drägerwerk 5.62% POC Power of Charts 2 General Electric 5.16% 25 Jahre Börsenerfahrung 3 Vienna International Airport 9.72% MF Investments Selection Austria 4 u-blox Holding 13.39% InnoSWitz für Schweiz-Versteher 5 Uniper 5.25% Pro Trading

Jumping the Ship: Tesla enttäuscht Investoren

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Zalando -9.01% VA Aktien ETF Strategie 2 Cloudflare -14.42% Wikirobot 3 Tesla -11.88% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Aurubis -10.15% AR-Multistrategie 5 Coinbase (A) -16.85% Nordstern

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.