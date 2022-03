Tech-Aktien stehen bei der Community wieder hoch im Kurs

Die wikifolio Community hat den richtigen Riecher für Trend-Themen. Das hat sie längst bewiesen. Zum ersten Mal in 2022 wurde das wikifolio Top 50 Community Aktien M in Teilen neu bestückt. Neu aufgenommen wurden vor allem Tech-Aktien.

Das Rebalancing – die quartalsweise Überprüfung und Anpassung – des wikifolios Top 50 Community Aktien M wurde Ende Februar erneut erfolgreich über die Bühne gebracht. Das Musterdepot besteht weiterhin aus den 50 beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolio.com. Sie kauften zuletzt vermehrt Aktien aus dem Tech- und Fintech-Sektor. Hier ein Überblick über die Änderungen.

Fintech^2

Gleich zwei Fintechs wurden neu in das Community-wikifolio aufgenommen. Mit GFT Technologies setzen die wikifolio-Trader auf einen deutschen Informationstechnik-Dienstleister und Softwareentwickler für die Finanz- und Versicherungsbranche. Die GFT Technologies-Aktie zählte mit 286 Prozent Wertzuwachs im Vorjahr zu einem absoluten Top-Performer. Die wikifolio Community scheint dem Unternehmen auch 2022 viel zuzutrauen.

Die zweite Fintech-Aktie im Bunde ist Upstart. Das Wertpapier der mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Kreditplattform hat nach einem ersten Hype in 2021 in den letzten Monaten gute 70 Prozent an Wert verloren. Seit Anfang Februar geht es jedoch wieder deutlich bergauf und die wikifolio Community ist mit an Bord. Eingestiegen ist im Jänner unter anderem Stefan Waldhauser ( stwBoerse). Er begründete den Zukauf in seinem wikifolio High-Tech Stock Picking wie folgt: „Die Upstart Aktie war 2021 ein echter Highflyer und ist beim Tech-Ausverkauf kräftig unter die Räder gekommen. Ich halte das mittlerweile für eine Übertreibung nach unten und kann keinen fundamentalen Grund erkennen, der einen weiteren langfristigen Kursverfall rechtfertigen würde.“

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +231,5 % seit 12.06.2016

+0,2 % 1 Jahr 0,78 × Risiko-Faktor

EUR 16.970.162,89 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 23,3 Prozent

Ein Allstar und ein Turnaround-Kandidat

Neu im wikifolio Top 50 Community Aktien M sind zwei Tech-Aktien, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum einen ist da Alphabet. Die Google-Mutter zählt zu den größten Technologieunternehmen der Welt. Der Börsenwert beträgt (Stand 01.03.22) rund 1,8 Billionen US-Dollar. Ein Blue-Chip, wie er im Buche steht. Überzeugt von Alphabet ist unter anderem Dirk Althaus ( techguru): „Gründe, in Alphabet zu investieren, gibt es viele. In dem Cybersecurity Innovators wikifolio habe ich Google wegen deren Cloud, Google Chronicle und verschiedenen Investments in IT-Sicherheitsfirmen aufgenommen.“

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +290,0 % seit 02.01.2017

+7,8 % 1 Jahr 0,69 × Risiko-Faktor

EUR 19.625.651,31 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 30 Prozent

Ganz anders sieht die Lage aus bei Teamviewer – der zweiten Tech-Aktie, die es neu ins wikifolio geschafft hat. Der deutsche Anbieter von Software für den Fernzugriff und die Fernwartung von Computern und anderen technischen Geräten ist ein Turnaround-Kandidat. Zu Beginn der Corona-Pandemie noch in den Himmel gelobt, folgte schnell die Ernüchterung. Die Aktie baute ihre Rally-Gewinne wieder ab und notiert aktuell gute 70 Prozent unter dem Allzeithoch. Aus Sicht der Community ein klares Kaufsignal.

Pharma-Titel überzeugt die Community

Novo Nordisk ist die letzte Aktie, die es neu in das wikifolio Top 50 Community Aktien M geschafft hat. Der auf den Diabetes-Sektor spezialisierte dänische Konzern dürfte viele Trader mit seinem Anfang Februar veröffentlichten Jahresausblick für 2022 überzeugt haben. So rechnet Novo Nordisk nach einem bereinigten Umsatzwachstum von 14 Prozent im vergangenen Jahr für 2022 zwar „nur“ mit einer Steigerung von 6 bis 10 Prozent, liegt damit aber höher als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

Des einen Freud' ist des anderen Leid

Mit diesen Neuzugängen dürften die Top 50 Community Aktien M gut gerüstet für die Zukunft sein. Da das wikifolio dem Namen entsprechend aber auf die beliebtesten 50 Aktien beschränkt ist, fliegen auch fünf Aktien aus dem Depot. Die Top-Trader trennen sich etwa von Wasserstoff- und Solar-Unternehmen. Wer sonst noch fliegt, zeigt die folgende Tabelle.

Alle Änderungen und Vorteile auf einen Blick

Die Vorteile der „Top 50 Community Aktien M“: passive Strategie als Alternative zu ETFs

breite Diversifikation

bessere Risikostreuung durch Gleichgewichtung der Aktien (im Unterschied zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung)

keine Investmenttrends mehr verpassen

das Wissen der Top-Trader vereint zu einem wikifolio

volle Transparenz und laufende Kommentare der Top-Trader auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite