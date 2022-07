"Ich habe nie ein Investmentbuch gelesen"

Michael Kranich ( bumblebe) gelingt im aktuellen Marktumfeld etwas außergewöhnliches: Sein Top-wikifolio Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte notiert nahe dem Allzeithoch. Gelungen ist das Kranich dank der flexiblen Long/Short-Strategie seines wikifolios. „Es soll in der Regel in die Aktien des Dow Jones bzw. des Nasdaq 100 investiert werden, welche eine relative Stärke gegenüber ihrem Index aufweisen. Die Investition soll grundsätzlich direkt in die Aktien erfolgen. Bei einer aus meiner Sicht schlechten Marktlage kann ein ETF auf den fallenden Dow Jones eingesetzt werden“, erklärt Kranich die Handelsstrategie seines wikifolios. Im Interview gibt der Trader eine Markteinschätzung ab, wagt eine Prognose und erzählt von seinem bisher besten und schlechtesten Trade.