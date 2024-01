Turbulenzen bei Boeing beflügeln die Airbus-Aktie

Obwohl in der vergangenen Woche kurz nach dem Start ein großes, rechteckiges Teil der Kabinenwand herausgebrochen war und der Pilot daraufhin eine Notlandung hinlegen musste, blieben zum Glück alle Passagiere unverletzt. Das Vertrauen in die Sicherheit der Boeing-Flotte hat darunter aber natürlich trotzdem gelitten. Zumal wohl auch bei anderen Maschinen an exakt diesem Bauteil lose Schrauben gefunden wurden und deshalb mehrere Flüge storniert werden mussten.

wikifolio Trader verabschieden sich von der Boeing-Aktie

Die Reaktion der Börsianer auf den erneuten Vorfall fiel vergleichsweise moderat aus. Gut 8 % büßte die Aktie im Anschluss bislang ein, nachdem sich der Kurs zuvor seit Mitte 2022 mehr als verdoppelt hatte. Die wikifolio Trader zeigen sich dennoch mehrheitlich skeptisch, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Boeing zeigt. Bei insgesamt 105 Trades (damit meistgehandelter Wert aus dem Dow Jones Index) überwogen in den vergangenen sieben Tagen mit 58 % eindeutig die Verkäufe.

Trading-Sentiment



Einer dieser Verkäufer war Richard Dobetsberger ( Ritschy), der seinen Bestand an Boeing-Aktien zum Beispiel in dem wikifolio FuTecUS deutlich reduziert hat. Da der sehr erfolgreiche Trader die Position größtenteils schon im zweiten Halbjahr 2022 aufgebaut hatte, konnte er bei dem Verkauf sogar noch einen Gewinn von über 20 % mitnehmen. Das bei Investoren sehr beliebte und in der wikifolio Rangliste auf Platz 17 stehende Portfolio hat auf Jahressicht ein kleines Minus von 4 % hinnehmen müssen, kann auf Strecke mit einer Gesamtperformance von über 1.000 % seit Mitte 2012 aber immer noch voll überzeugen.

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.003,9 % seit 31.07.2012

EUR 4.627.332,01 Investiertes Kapital -5,3 % Performance (1 J)

22,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: 23,5 %

Airbus hingegen wird weiter fleißig eingesammelt

Als Profiteur der Probleme bei Boeing gilt der europäische Rivale Airbus, der seinen Marktanteil schon in den vergangenen Jahren spürbar ausbauen konnte. 2013 gelang dem im DAX gelisteten Unternehmen mit 735 Auslieferungen sogar ein neuer Branchenrekord bei den Brutto- und Nettobestellungen. Spekulationen, wonach Airbus kurz vor einem Auftrag von Delta Air Lines über Dutzende von Großraumflugzeugen stehe, hievten die Aktie des mittlerweile weltgrößten Flugzeugbauers in dieser Woche sogar auf ein neues Allzeithoch. Auch bei den wikifolio Tradern ist Airbus in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten durchweg sehr beliebt gewesen:

Trading-Sentiment

Wieder eingestiegen ist bei Airbus zum Wochenstart zum Beispiel Franz Köninger ( AmbitionTrading), der bei der Aktie über sein Ende 2016 gestartetes wikifolio Ambition Europa und USA in den vergangenen Jahren immer wieder mal engagiert war. Aktuell ist der Titel mit einem Depotanteil von 2 % gewichtet. Der Trader setzt in diesem wikifolio bevorzugt auf europäische und US-amerikanische Wachstumswerte, die eine möglichst hohe Gewinn- und Kapitalrendite vorweisen. Zudem sollten die Aktien ca. mindestens zehn Jahre im Kurs gestiegen sein und sich in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden. Die Investitionsquote wird dabei sehr flexibel gestaltet, wodurch der maximale Drawdown bislang bei unter 16 % gehalten werden konnte. Demgegenüber steht eine Performance von 70 % oder durchschnittlich rund 8 % pro Jahr. Auf Jahressicht ging es aber auch hier mit einem Minus von 8 % leicht bergab. Ein weiterer Beleg dafür, dass das vergangene Börsenjahr trotz der guten Performance der (von wenigen Schwergewichten beflügelten) großen Indizes sehr herausfordernd war.

Ambition Europa und USA AmbitionTrading DE000LS9KXW0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +69,3 % seit 28.12.2016

EUR 70.808,60 Investiertes Kapital -8,7 % Performance (1 J)

10,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +7,9 %

Was ist deine Haltung gegenüber beider Aktien? Stimme ab und teile mit der Community deine Meinung:

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel