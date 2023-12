Die Farbe Rot – wie’s um die einstigen Anlegerlieblinge Plug Power, Ballard Power und Nel steht

Dabei belastet die Zinswende besonders. Überall dort, wo es große Investitionen braucht und Gewinne ausbleiben, ist es schwierig, Anleger und Investoren dauerhaft zu überzeugen – vor allem, wenn dann auch noch die Finanzierung teurer wird und damit die Belastung möglicherweise untragbar. Entsprechend wurden 2023 so gut wie alle Branchen-Aktien nach unten durchgereicht.

Cash-Burn und Zinswende – ein gefährlicher Cocktail

Ein kurzer (unvollständiger) Blick auf die Zahlen des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power, des kanadischen Konkurrenten Ballard Power und des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel verdeutlicht die Problematik (Quelle: aktien.guide; Angaben beziehen sich auf die zurückliegenden 12 Monate, trailing twelve month, per Anfang November 2023).

Plug Power Ballard Power Nel Marktkapitalisierung 3,43 Mrd. USD 952,86 Mio. USD 1,04 Mrd. USD Umsatz (TTM) 879,84 Mio. USD 70,46 Mio. USD 139,39 Mio. USD Umsatzwachstum 47,16% -32,19 % 98,43% EBIT (Operatives Ergebnis, TTM) -777,68 Mio. USD -160,64 Mio. USD -71,67 Mio. USD Free Cashflow (TTM) -1,41 Mrd. USD -157,91 Mio. USD -101,62 Mio. USD Cashbestand 1,08 Mrd. USD 817,07 Mio. USD 341,37 Mio. USD

Negatives operatives Ergebnis, negativer Free Cash Flow – und ein vergleichsweise geringer Cash-Polster: Im aktuellen Umfeld steigender Zinsen könnte der eine oder andere Anleger also Kopfschmerzen bekommen. Nachvollziehbar auch für wikifolio Trader Stefan Krick ( Stevox), der in seinem wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen schon länger kein reines Wasserstoffunternehmen mehr hält. Er summiert: „Beim aktuellen Cash-Burn geht Plug Power in 9 Monaten das Geld aus. Das heißt, man muss sich Bankdarlehen zu riesig hohen Zinsen holen oder neue Aktien ausgeben.“

Wasserstoff & Brennstoffzellen Stevox DE000LS9NCK3

EUR 9.672.238,74 Investiertes Kapital -12,8 % Performance (1 J)

19,7 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,2 Prozent

Nel: Neuaufträge brechen ein

Die norwegische Nel ist mittlerweile zu einem Penny-Stock geworden. Nach Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober fiel die Aktie bis auf 0,57 Euro, den tiefsten Stand seit Jahren. Dabei hatte Nel den Umsatz massiv gesteigert und die Verluste eingedämmt. Anleger störte ein anderer Umstand: Die Neubestellungen brachen ein. Der Auftragseingang zwischen Juli und September belief sich nach Firmenangaben auf 352 Millionen NOK – 55 % weniger als im entsprechenden Vorjahresquartal. Das deutet darauf hin, dass hier Investitionen erstmal auf Eis gelegt oder zumindest hintangestellt werden.

Erst mehr Pain

Patrick Kranz ( Larry) investiert nur in die Besten – zumindest lässt sein wikifolio namens Invest Only In The Best! darauf schließen. Der Schwerpunkt soll laut Handelsidee auf Unternehmen mit herausragender Marktstellung, Krisenfestigkeit, Wachstumsstärke, solider bilanzieller Situation sowie nachhaltigen und kontinuierlichen Dividendenzahlungen gelegt werden. Wenn’s um Wasserstoff geht, schaffen es daher auch nur die beiden Blue Chips und Aktien-Check-Sieger Linde und Air Liquide ins wikifolio. Auf „Pure Plays“ verzichtet er lieber: „Von reinen Wasserstoffunternehmen lasse ich in meinem wikifolio die Finger. Solidität, Gewinnkonstanz und positiver Cash-Flow? Fehlanzeige! Mit Air Liquide und Linde ist man wesentlich breiter und solider aufgestellt, man ist als Investor daher nicht den vollen Risiken einer reinen Wasserstoffaktie ausgesetzt.“

Invest Only In The Best! Larry DE000LS9ETB5

EUR 737.051,18 Investiertes Kapital +5,5 % Performance (1 J)

14,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +12,3 Prozent

Im großen wikifolio Aktien-Check powered by VanEck liegen alle 3 hier behandelten Aktien im hinteren Mittelfeld. Wenig verwunderlich leidet die Platzierung vorrangig unter der finanziellen Risikotragfähigkeit der Unternehmen, die deutlich unterdurchschnittlich ist. Bei Innovationskraft, Nachhaltigkeit oder auch der Wettbewerbsposition können Plug Power, Ballard Power oder auch Nel zumindest mit der Konkurrenz mithalten.

Plug Power Ballard Power Nel

Dann viel Gain

Leider gibt’s für die Titel – trotz des bereits massiven Kursverfalls – auch bezüglich Bewertung keinen Blumentopf zu gewinnen. Sie werden bestenfalls als fair bewertet eingestuft. Bullish sind die Aktien-Check-Teilnehmer für keine der Aktien. Aber auch das ist angesichts des aktuellen Umfeldes keine Überraschung.

Langfristig sind die Aussichten aber wie bereits ausgeführt sehr positiv. Darin sind sich Branchenbeobachter einig. Wer die nächsten Monate überlebt, könnte – ähnlich den heutigen Tech-Giganten nach dem Platzen der dot.com-Blase – zu den Gewinnern zählen. Wer investieren möchte, ohne sich das Risiko von Einzelaktien – und potentieller Insolvenzen – ins Depot zu holen, diversifiziert. Interessierte finden neben wikifolios womöglich auch bei ETFs eine geeignete Investmentmöglichkeit. Mehr dazu hier.

