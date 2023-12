SFC Energy – der beste „Pure Play“ des Aktien-Checks

SFC Energy stellt Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen her – und bietet vorrangig Energielösungen überall dort an, wo es keine Netzversorgung gibt oder sie nicht stabil ist. Wohnmobil-Besitzer? SFC Energy liefert den emissionsfreien Strom mit ihren Wasserstoff-Brennstoffzellen. Urlaub auf der eigenen Berghütte, die nicht ans Netz angeschlossen ist? Dito. Zum Einsatz kommen die Produkte von SFC aber auch in militärischen Anwendungen oder zum Beispiel im Katastrophenschutz. Der Hauptanteil des Umsatzes wird mittlerweile in der industriellen Energieversorgung generiert.