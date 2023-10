Webinar: Easter Eggs in Sandboxes - Ein Gaming wikifolio hebt dein Spiel aufs nächste Level!

Microsoft, Nvidia, Take 2, Activision Blizzard – die Gaming-Branche ist voller profitabler Unternehmen, egal, ob Boom oder Bust. Wer Videospiele spielt, tut dies meist auch in Rezessionszeiten. Und spart am Abo erst, wenn alle Stricke reißen.

Außerdem steht Weihnachten schon wieder vor der Tür und somit das Weihnachtsgeschäft samt einer Reihe geplanter Gaming-Titel-Releases. Ubisoft geht mit Assassin’s Creed Mirage an den Start, Marvel mit Spider-Man 2 und Nintendo mit Super Mario Bros. Wonder – nur um beispielhaft einige zu nennen.

Vielleicht verrät Fabian Dreher ( uva ) auf welchen Titel er besonders gespannt wartet. Was er aber sicherlich verrät, ist, wie er den Wert seines wikifolios Online Gaming und E-Sports seit 2015 um 222 % steigern konnte. Außerdem spricht der Trader über die seiner Meinung nach besten Gaming-Aktien und wirft einen Blick auf die Videospiel-Zukunft – von AR bis VR und sonstigen Realitäten. Also: Verzock‘ dich nicht, sei dabei am 25. Oktober um 18 Uhr.

Online Gaming und E-Sports uva DE000LS9LG87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +227,8 % seit 23.11.2015

EUR 248.400,27 Investiertes Kapital +23,4 % Performance (1 J)

23,0 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +16 %

