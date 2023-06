Schneller als ein Porsche

Auch aus anderen Gründen läuft es für Tesla gerade richtig gut. Anscheinend fokussiert sich CEO Elon Musk wieder mehr auf seine Kernmarke. So besuchte er jüngst die Volkrepublik China und traf sich dort mit führenden Politikern und Vertretern der Wirtschaft. Musk sieht für den chinesischen Markt noch erhebliches Aufholpotenzial.

Wenn Autos Denken lernen

Bei dem ganzen Rummel um den schillernden Chef wird leicht übersehen, welches Produkt hinter der Marke steckt. Es geht dabei nicht nur darum, dass Autos statt mit Benzin nun mit Strom angetrieben werden. Tesla ist der Inbegriff eines digitalisierten Autos, das zugleich eine fahrende Datenbank ist und sich in naher Zukunft völlig autonom fortbewegen kann. In anderen Worten, Tesla könnte auch im Bereich KI einer der ganz großen Player werden. Entsprechend zog die Aktie im Windschatten des Hypes um Nvidia ebenfalls kräftig an, ist aber noch weit von den alten Höchstwerten entfernt. Die Fantasie ist jedenfalls wieder zurück. Tesla befindet sich aktuell auch auf unserer Fear of Missing Out-Liste!

„It’s the trend, stupid!“

Für Thomas Hubl ( GECKOs) ist der Trend das alles entscheidende Kriterium seines Handelsansatzes. Sollte kein Trend vorliegen, wird in seinem wikifolio Gecko Alpha Trend following Cash gehalten, wenn nötig auch über mehrere Wochen. Zur Erkennung eines Trends benutzt er parallel u. a. Trendbestimmungsindikatoren, Trendbestätigungs- und Trendwendeformationen sowie Trendfolgemodelle. Innerhalb seines Entscheidungsprozesses finden auch Zeitzyklen bei der Aktienauswahl Berücksichtigung. Je nach der Art des Trends kann der Anlagehorizont von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren variieren. Hubl ist sicher, dass man in jeder Marktlage eine positive Jahresrendite auf Basis von Trends erzielen kann. Aktuell ist er fast vollständig investiert und hält 36 Einzelaktien in seinem wikifolio. Neben Tesla finden sich dort u. a. die Aktien von Nvidia, Microsoft, LVMH und Alphabet. Grundsätzlich investiert er auch in andere Assetklassen wie ETFs oder Investmentfonds. Der seit September 2013 mit dieser Strategie erzielte Wertzuwachs von durchschnittlich +15,2 % p.a. ist mehr als beachtlich und entspricht einer Gesamtrendite von hervorragenden +294 %.

Gecko Alpha Trend following GECKOs DE000LS9CZV4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +295,0 % seit 27.09.2013

+11,7 % 1 Jahr 0,73 × Risiko-Faktor

EUR 131.957,37 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +15,0 Prozent

Traden mit Technologie-Turbo

Torben Bonde Lauridsen ( Fabedo) fährt in seinem wikifolio ICTech I einen anderen Ansatz. Für ihn sind Thema, Branche und Technologie entscheidend dafür, ob sich ein Wert qualifiziert. Speziell Kommunikation, Digitalisierung, Robotics und Mobilität haben es ihm angetan. Seiner Meinung nach, die sich vor allem auf eigene Analysen stützt, wachsen Unternehmen, die diese Technologien entwickeln und einsetzen, besonders schnell. Neben den Marktführern sollen auch Aufsteiger ausgesucht werden, die das Potenzial haben, in fünf bis zehn Jahren zu diesem erlauchten Kreis aufschließen zu können. Als Analyse- und Bewertungsmethoden dienen „Fabedo“ primär die qualitative Geschäftsmodellanalyse und die allgemeine Technologieentwicklung. Nachgelagert wendet er auch technische Analysen wie insbesondere Fibonacci-Retracements und Elliott-Wellen an. Es wird grundsätzlich eine „Buy and Hold“-Strategie angestrebt. Größere Umschichtungen erfolgen aber bei wesentlichen Markt- und Wettbewerbsverschiebungen sowie bei Technologiedurchbrüchen. Das wikifolio soll hinsichtlich der Titelanzahl überschaubar bleiben und enthält aktuell bei einem vernachlässigbaren Cash-Anteil neun Einzelaktien, u. a. Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft und Alphabet. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +23,9 % wurde seit der Auflegung im Januar 2013 ein Plus von außergewöhnlichen +828 % erwirtschaftet.

ICTech I Fabedo DE000LS9LHP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +833,2 % seit 14.01.2013

+11,7 % 1 Jahr 1,08 × Risiko-Faktor

EUR 103.214,27 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +23,5 Prozent

Atemberaubende Innovationen

Auch Richard Dobetsberger ( Ritschy) sucht hauptsächlich Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Neben dem Technologie-Bereich hat es ihm die Pharma-Branche angetan. In seinem wikifolio UMBRELLA sammelt er Werte aus der ganzen Welt, möchte aber eine überschaubare Anzahl von bis zu maximal zwölf Unternehmen nicht überschreiten. Dafür betreibt er ein aktives Portfolio-Management. Die Haltedauer kann differieren, orientiert sich aber in der Regel am weiteren Bestehen eines Innovationspotenzials. Im Moment ist Dobetsberger praktisch voll investiert und hält sich an seine eigene Vorgabe von zwölf Einzelaktien. Die beiden größten Positionen sind Rheinmetall und Palantir Technologies. Daneben finden sich auch die Aktien von Tesla, Amazon und Moderna im Portfolio. Dobetsberger gehört mit seinem wikifolio zu den „alten Hasen“. Dabei können sich die Ergebnisse mehr als sehen lassen. Der Lohn seiner Mühen ist eine durchschnittliche jährliche Performance von beeindruckenden +30,1 %. Seit der Auflage im September 2012 summiert sich der Wertzuwachs damit auf inzwischen – Tusch! – +1.580 %.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.609,9 % seit 16.09.2012

+0,3 % 1 Jahr 0,99 × Risiko-Faktor

EUR 23.763.413,69 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +29,9 Prozent

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche läuft erst ab Dienstag so richtig an, u. a. mit den britischen Statistiken zu Durchschnittslohn und Arbeitslosenquote. Hierzulande wartet man auf den Wert des harmonisierten Verbraucherpreisindex und auf die ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen. In den USA wird außerdem der Verbraucherpreisindex offengelegt. Am Mittwoch werden die Augen dann auf die US-Fed gerichtet sein, wenn sie die allgemeinen Wirtschaftsprognosen zusammenfasst und ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Am Donnerstag folgt die EZB mit ihrer Zinsentscheidung für die Eurozone. Die Bank of Japan tritt am Freitag vor die Öffentlichkeit, ebenfalls mit einer Entscheidung zum Leitzins. In den USA präsentiert die University of Michigan zum Wochenschluss die langfristige, fünfjährige Inflationserwartung, die zu den Entscheidungsgrundlagen der Fed gehört.

