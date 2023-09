Bilderbuchchart

Es steckt einfach zu viel Information über das Kauf- und Verkaufsverhalten der Marktteilnehmer in einer solchen Kurslinie, als dass man sie komplett ignorieren sollte. Naturgemäß ist nicht jeder Chart ein Hingucker, aber hin und wieder finden sich solche, die aus der Reihe tanzen und das Interesse der Trader wecken. In diese Kategorie fällt das Kursbild von HelloFresh.

Alles „fresh“?

HelloFresh ist ein sogenannter Kochbox-Versender und beliefert seine Kunden mit leicht nach zu kochenden Rezepten samt den dafür notwendigen Zutaten. Dieses simple Geschäftsmodell ging während der Corona-Pandemie geradewegs durch die Decke. Der Kurs sprang von unter 20 EUR auf ein Allzeithoch von knapp 100 EUR. Doch mit der Rückkehr zur Normalität Ende 2022 gab es einen donnernden Absturz auf das Ausgangsniveau. Nach längerer Bodenbildung startete der Kurs seit Mitte August erneut durch und liegt aktuell bei über 33 EUR. Nicht nur Charttechniker, auch fundamental orientierte Kommentatoren wittern nun Chancen, denn der nächste Winter kommt bestimmt.

Flexibilität bleibt Trumpf

Maik Geschke ( katjuscha) sieht sich in der ganzen Welt und in allen Branchen nach guten Anlagemöglichkeiten um. Der Schwerpunkt: deutsche Nebenwerte. Mit seinem wikifolio Katjuscha Research Aktientrading kann er aber auch jederzeit in andere Anlageklassen diversifizieren. Eine wichtige Option sind beispielsweise Hebelprodukte zur Absicherung gegen rückläufige Aktienmärkte. Sein persönliches „Zauberwort“ lautet Flexibilität. Je nach Marktlage kann sich auch der Anlagehorizont vom längerfristigen zum kurzfristigen Trading ändern. Grundsätzlich folgt Geschke aber der goldenen Börsenregel: "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen“. Konkrete Kriterien für die Titelauswahl sind solide Unternehmensbilanzen mit möglichst geringer Verschuldung, aber auch eine aussichtsreiche Wachstumsperspektive. Das wikifolio enthält aktuell zwölf Einzelwerte bei einer Cash-Quote von knapp über 20 %. Da ist Flexibilität garantiert. Nachdem er sich eben erst – ganz flexibel – von HelloFresh mit einem satten Gewinn getrennt hat, befinden sich u.a. noch Cegedim, FORTEC Elektronik, Morphosys und CTT-Correios de Portugal im aktuellen Bestand. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von sehr soliden +13,9 % erzielte Geschke seit der Auflegung im September 2013 ein Gesamtplus von +265 %.

Katjuscha Research Aktientrading katjuscha DE000LS9BTJ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +265,0 % seit 30.09.2013

EUR 5.567.849,90 Investiertes Kapital +15,3 % Performance (1 J)

19,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +13,9 %

Große Rendite mit kleinen Fischen

Philipp Haas ( investresearch) betreut nicht weniger als sieben wikifolios. In Nebenwerte Europa widmet er sich Aktien mit geringer Marktkapitalisierung aus der sogenannten DACH-Region – Deutschland, Österreich und Schweiz. Weitere Titel aus EU-Ländern können das Basisportfolio ergänzen. Die Unternehmen werden nach der „investresearch Aktienbewertungsmethode“ ausgewählt. Von Bedeutung sind dabei ein gutes Geschäftsmodell, ein professionelles Management und die Unternehmenskultur. Daneben sollten ein ansprechendes Marktwachstum und/oder eine attraktive Bewertung vorliegen. Mit diesem wikifolio deckt Haas ein Segment ab, welches so in keinem ETF zu finden ist, denn viele der enthaltenen Aktien sind nicht Bestandteil eines der populären Aktienindizes. Bei einem Cash-Anteil von 3,1 % hält Haas allein in diesem wikifolio aktuell volle 70 Einzelpositionen. Seine besten Performer seit Kauf sind: Steico (+323 %), Quirin Privatbank (+121 %), NEXUS (+103 %), HelloFresh (+89 %) und die ProCredit Holding (+84 %). Der Lohn seiner Research-Arbeit ist eine durchschnittliche jährliche Performance von sehr erfreulichen +13,5 %. Seit dem Start im September 2012 summiert sich der Wertzuwachs auf inzwischen +302 %.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +303,4 % seit 22.09.2012

EUR 8.108.735,85 Investiertes Kapital +13,7 % Performance (1 J)

12,2 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +13,5 %

Selbst ist der Trader

Es gibt Trader, die entwickeln oder programmieren ihre eigenen Modelle – so wie Thomas Spier ( TSTrading). Für sein wikifolio Value meets Momentum kommt ein selbst definierter Filter zur Anwendung, der sowohl auf Value-Kriterien (KBV, Dividendenrendite, KGV, u.a.) als auch auf Momentum-Kriterien (Preis Momentum, Relative Stärke, 52-Wochen-Hochs, u.a.) beruht. Das Modell bringt die untersuchten Aktien, insbesondere solche aus Europa und Nordamerika, aufgrund des Kriterien-Filters in eine Rangliste, von günstig bis teuer. Spiers Hauptaugenmerk richtet sich auf die Diversifikation, um Klumpenrisiken möglichst niedrig zu halten. Zur Absicherung des Portfolios in schwerer Zeit werden gelegentlich inverse ETFs beigemischt. Spier ist augenblicklich vollinvestiert; 21 Aktien zählt sein wikifolio, neben HelloFresh auch die Anteile von Hochtief, Celestica, Russel Metals und Modine Manufacturing. Die Gesamtrendite von +67 % seit Oktober 2020 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von hervorragenden +18,9 %. Damit lässt Spier sogar die meisten professionellen Hedgefonds-Manager deutlich hinter sich.

Value meets Momentum TSTrading DE000LS9SHP0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +65,4 % seit 12.10.2020

EUR 579.122,12 Investiertes Kapital +6,1 % Performance (1 J)

18,3 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +18,9 %

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche nimmt erst am Dienstag richtig Fahrt auf – mit den Verbraucherpreisindizes für Kanada und die Eurozone. Für den Mittwoch stehen dann der deutsche und der britische Erzeugerpreisindex auf der Tagesordnung. Highlight wird aber am Abend unserer Zeit die Zinssatzentscheidung der US-Fed sein. Am Donnerstag verkündet dann die Bank of England, welcher Zinssatz künftig in Großbritannien herrschen soll. Am selben Tag, und noch vor der BoE-Entscheidung, wird der deutsche Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungsbereich bekanntgegeben. Der Freitag schließt dann vollgepackt mit internationalen Terminen: Zinssatzentscheidung in Japan, PMI Gesamtindex für Deutschland, Großbritannien und die Eurozone sowie dem PMI Herstellung und Dienstleistungen für die USA.

