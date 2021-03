Risiko-Faktor auf einen Blick: Wie sich die Anlegerlieblinge schlagen ...

Volatilität? Fehlanzeige.

Holger Degener aka "Schneeleopard" schätzt offenbar Stabilität und Diversifikation. "Meine Depotwerte sollen gegen Wertverlust gesichert sein. Daher werden Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite bevorzugt", erklärt der Ökonom und erfahrene Börsianer seine Handelsidee. Bislang spiegelt sich dies auch in einem sehr geringen Risiko-Faktor von 0,46 wider. Das bedeutet, dass die erwartete Wertentwicklung seines wikifolios "Dividende und Eigenkapital Deutschland" gerade einmal halb so stark schwankt wie eine durchschnittliche Eurostoxx 50-Aktie. Der Performance ist dies offenbar nicht abträglich: Das zugehörige Zertifikat, in das Anleger bereits 8,7 Millionen Euro investiert haben, legte in den vergangenen 12 Monaten um 25 Prozent zu.



Ebenso herausragend schlägt sich Wilhelm Reuss: Obwohl er in seinem wikifolio "Aktien-Werte First" im Schnitt in nicht mehr als 10 Titel engagiert ist, bleibt die Volatiltät unter Kontrolle. Mehr als das: Mit einem Wert von 0,67 ist sie deutlich niedriger als die Volatilität der Vergleichsbasis. Dies ist umso beeindruckender, als der Eurostoxx 50 aus Blue Chips besteht, sozusagen den Felsen des Aktienmarktes, während sich Reuss, der unter "wayne7" auf wikifolio.com zu finden ist, vorrangig auf Nebenwerte konzentriert. Letztere sollten eigentlich eine höhere erwartete Volatilität der Wertentwicklung aufweisen. In Sachen Performance der letzten 12 Monate kann "Aktien-Werte First" sowieso mithalten: 41 Prozent bei einem maximalen bisherigen Verlust von knapp 16 Prozent.

Der Ausreißer

"Unternehmen mit einer starken Geschäftsdynamik" sucht wikifolio-Trader "smax1980" für das wikifolio "Value Driven". Dabei behält er sich laut seiner Handelsidee auch vor, bei großen Chancen eine konzentrierte Position in einzelnen Aktien aufzubauen, um einen beschleunigten Kurszuwachs zu ermöglichen. Das spiegelt sich einerseits in einem Risiko-Faktor von 1,37 wider, der somit über der erwarteten Volatilität einer durchschnittlichen Eurostoxx 50-Aktie liegt. Anleger müssen unter Umständen also höhere Schwankungen in Kauf nehmen. Andererseits konnte Tim Rademacher, der Mensch hinter dem Pseudonym, auf 12-Monats-Sicht damit auch eine Performance von unfassbaren 190 Prozent erzielen – bei einem maximalen bisherigen Verlust von rund 23 Prozent.



Wie immer, wenn es um Geldanlage an der Börse geht, kann von vergangener Performance freilich nicht auf die zukünftige geschlossen werden. Dann wäre eine Entscheidung schließlich auch denkbar einfach. Doch der Risiko-Faktor soll eine Unterstützung sein, um sich je nach Risikoneigung für die richtigen wikifolios zu entscheiden. An der Auswahl mangelt es jedenfalls nicht: Fast 4000 investierbare wikifolios verfügen derzeit über einen Risiko-Faktor. Wieso nicht mehr? Eine berechtigte Frage.



Wieso haben wikifolios, die Derivate enthalten, keinen Risiko-Faktor?

Wie bereits bekannt, sind Dachwikifolios und wikifolios, die strukturierte Produkte in ihrem Anlageuniversum freigeschaltet haben, von der Berechnung ausgeschlossen und haben daher keinen Risiko-Faktor. In der Community ist nun die Frage nach dem Grund dafür aufgetaucht, zumal diese wikifolios tendenziell einem höheren Risiko unterliegen. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür: Die Basis für die Berechnung des Risiko-Faktors sind die Tagesschlusskurse der Einzelwerte der vergangenen zwei Jahre. Oftmals ist die Historie bei manchen Produkten schlichtweg zu kurz. Außen vor bleiben des Weiteren auch Produkte mit nicht linearen Auszahlungsmustern. Und zu guter Letzt gibt es Einzelwerte, bei denen ein Vergleich der Volatilität mit dem Eurostoxx 50 wenig sinnvoll erschien. Die Problematik ist uns bekannt und wir arbeiten daran, entsprechende Kennzahlen auch für wikifolios mit Derivaten zu entwickeln. Wir bitten Euch noch um ein wenig Geduld.

Artikel, die sie ebenfalls interessieren könnten:

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.