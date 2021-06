Global Growth Long

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll das private Depot soweit möglich 1:1 abgebildet werden. Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau.

Anlagestrategie: buy&hold von gesunden und wachstumsstarken Unternehmen auf Basis einer fundamentalen Analyse, B&H solange die Investemtthese stimmt und das Wachstum intakt ist. Ich bin durchaus gewillt ein Premium für top in class Unternehmen zu zahlen.

Fokus large cap und mid cap Tech, sekundär Energie und best in class Nebenwerte global. Fokus USA.

Hier leider nicht kaufbar, aber zusätzlich im privaten Depot: upstart, pinterest und zoominfo. mehr anzeigen