Umbrella Dach NoLiFuTUS

Dieses Dach Wikifolio soll aus den 4 Erfolgreichsten Wikifolios des vermutlich erfolgreichsten Wikifolio-Traders bestehen: Umbrella, NoLimits, FuTTecUS und FutureUS von Richard Dobetsberger. Er hat mit diesen Wikifolios in den letzten 11 Jahren seit Beginn von Wikifolio geradezu unglaubliche Zuwächse von 25-40% pro Jahr(!) generiert. Was zur Folge hat das diese Wikifolios von anfänglich 100€ auf über 1.000,- bis 3.600,- angewachsen sind. Das Dach Wikifolio hat zum einen das Ziel diese mittlerweile für viele Anleger sehr hohen Einstandskurse für die einzelnen Zertifikate erschwinglich zu machen und gleichzeitig mit einem Kauf einen Teil von allen 4 erwerben zu können. Das reduziert zum einen die Transaktionskosten und zum anderen kann man einen niedrigeren Spread erreichen. Zudem könnte es als eine Art Gold-Standard für alle Dach-Wikifolios werden. Die anfängliche Gewichtung orientiert sich am investierten Kapital und etwas auch an dem bisherigen Erfolg der einzelnen Wikis. Größere Umschichtungen sind nicht geplant, falls doch werden diese voraussichtlich nach den gleichen Regeln erfolgen. Falls diese Wikifolios wieder erwarten geschlossen werden sollten, wird zunächst geprüft, ob würdige Nachfolger gefunden werden können, falls nicht ist von einer Schließung auch von diesem Wikifolio auszugehen.