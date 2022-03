Handelsidee

Das wikifolio „leveraged long term“ investiert vorrangig in Hebelprodukte.



Die zugrunde liegenden wachstumsorientierten Aktien werden anhand einer fundamental und technisch gestützten Trendfolgestrategie selektiert und in einem individuellen Handelssystem aus verschiedenen Indikatoren fortlaufend überprüft und aktiv gehandelt.



Die Investitionsquote passt sich zwischen 0 und 100 % laufend an die aktuellen Marktsituation an. Dabei soll eine Einzelposition in der Regel nicht mehr als 20% am Gesamt-Portfolio übersteigen.



Aufgrund der gewählten Anlagestrategie sind höhere Wertschwankungen möglich. mehr anzeigen