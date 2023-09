AAA Vorsorge Plan

Das Alpine Assets Vorsorge Depot befasst sich mit soliden Einzelwerten für den langfristigen Vermögensaufbau. In unseren Recherchen identifizieren wir vor allem Value-Unternehmen, Unternehmen mit Burggraben, einer starken Substanz und einem soliden Geschäftskonzept – damit wir ein Beispiel schaffen. Wir setzen auf fundamental starke Aktien mit langfristigem Anlagehorizont. Gelegentlich mischen sich auch Anleihen mit ein. Ziel des Vorsorge-Depots ist eine langfristige Rendite von mind. 10% p.a. bei vergleichsweise geringem Risiko und einer konservativen Anlagestrategie. Alle Werte werden fundamental und charttechnisch analysiert. Unter eigens definierten strengen Parametern, wie z.B. der Eigenkapitalrendite >10% oder einem Drawdown (20J) <20%, haben nur die besten Aktien eine Chance in das Depot aufgenommen zu werden. Es wird stehts versucht alle 11 GICS Sektoren abzubilden. Das Gesamtdepot besitzt eine Auswahl an ETFs, welche nicht in diesem Zertifikat abgebildet werden.