AS Quantitative Leveraged

Handelsidee

Ein Portfolio, das in hochliquide Aktien-ETFs oder Derivate investiert, basierend auf einer quantitativen Modellierung seiner einzelnen Komponenten und der Portfoliozusammensetzung. Das Portfolio wird in erheblichem Maß Leverage einsetzen. Es kann teilweise oder vollständig in Barmittel oder andere Nicht-Aktienanlagen (wie z. B. Anleihen oder Barmittel) umschichten oder andere Risikomanagement-Strategien verwenden (soweit diese mit auf der Wikifolio-Plattform verfügbaren Instrumenten umgesetzt werden können).



Dieses Portfolio strebt eine maximale risikoadjustierte Rendite an (d.h. eine hohe Sharpe-Ratio). Es hat keine Zielvolatilität und kein Ziel für einen maximalen Drawdown. Es wird wahrscheinlich (mittelbar) ein ungesichertes USD-Risiko aufweisen.



In Deutschland ansässige Personen (oder Anleger, die ansonsten der unbeschränkten deutschen Besteuerung unterliegen), die die Trades nachbilden, sollten beachten, dass dieses Portfolio mit Derivaten handelt und dass es dort Grenzen für die Verrechnung von Verlusten mit Gewinnen gibt (§ 20 Abs. 6 Satz 5 EStG). Das kann zu Steuern führen, die den Nettogewinn übersteigen. Allerdings sind Verluste aus der Veräußerung von Zertifikaten und Optionsscheinen nunmehr wohl von der Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG ausgenommen (siehe dazu die am 3. Juni 2021 veröffentlichte Ergänzung des BMF-Schreibens vom 18. Januar 2016 (BStBl I S. 85). mehr anzeigen