Best of 13F

Handelsidee

Dieses Wikifolio besteht zum Großteil aus ausgewählten Aktien und ETFs, die zum Zeitpunkt der 13F-Veröffentlichung einen guten Einstiegspreis aufweisen. Ziel ist es, attraktiv bewertete Titel mit hohem Kurssteigerungspotential aufzuspüren und von dem Know-How der großen Investoren zu profitieren. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Ein Ausstieg erfolgt nach eigenem Ermessen.



Eine Aufnahme ins Portfolio erfolgt nach Analyse des Geschäftsmodells (nach Peter Lynch "Invest in what you know.") und einem Vergleich der Unternehmensbewertung mit dem Branchendurchschnitt. mehr anzeigen