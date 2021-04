Handelsidee

DynamicBalancedAllocation:

Grundsätzlich wird an einem Gewichtungsmodell festgehalten, welches einen systematischen Ansatz zur Gewichtung der einzelnen Werte bietet. Bei Ideen mit überduchschnittlich positivem Alpha wird hiervon etwas divergiert.

Außerdem soll es keine Vorgabe für eine Investitionsquote geben. Es können also auch phasenweise hohe Cashbestände gehalten werden. Beeinflusst wird die Cashquote von der aktuellen Marktlage



FutureOriented:

Das Portfolio ist ganz klar mittel bis langfrisitg ausgerichtet. Auch wenn einige Swingtrades zur eventuellen Aufbesserung der Rendite dabei sind, so ist das Ziel des Portfolios hauptsächlich in langfristig erfolgreiche Unternehmen oder in Unternehmen, welche das Potential hierzu in der Zukunft besitzen, zu investieren



Anlageuniversum:

Tendenziell wird nichts ausgeschlossen (mit Außnahme von Hebelprodukten), jedoch wird sich stark auf Einzelaktien und ETF's fokussiert. ETF's sollen v.a genutzt werden, um in Branchen investieren zu können, welche ein ausgiebiges Maß an Expertenwissen erfordern (z.B Arzneimittel).

mehr anzeigen