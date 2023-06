Handeln nach Gefuehl und Logik

Ich möchte sehen, ob man alleine mit logischem Denken in der Handelsbranche weiterkommen kann. Ich schaue mir eher Größere Aktien und Unternehmen an, die etwas entwickeln was die Welt brauchen wird oder eine gute Hilfe für die Situationen hier bringen kann, weil in meinen Augen genau diese Aktien großes Potenzial besitzen.