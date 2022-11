diversifiziert langfristig69

In diesem wikifolio sollen Aktien ausgewählt werden wo ich denke dass sie unterbewertet sind. Die Haltedauer hängt davon ab wie sich das Investment entwickelt heißt das wenn das Investment meiner Meinung nach seine faire Bewertung erreicht hat, soll verkauft werden und wenn zum Beispiel das Investment Case sich durch schlechte Quartalszahlen oder durch makroökonomische Entwicklungen sich ins Negative ändert soll ebenfalls verkauft werden. Investiert werden soll in jede Art von Aktie sowohl in größere Standartwerte sowie auch in kleinere spekulativere Titel. Ob ein Unternehmen unterbewertet versuche ich herauszufinden in dem ich die Bilanzkennzahlen analysiere. Zudem schaue ich noch auf andere Faktoren wie Innovationkraft, Marktposition des Unternehmen und Führungsstill der Geschäftsführung. ETFs sollen gekauft werden um mein wikifolio eventuell mit einem Short ETF abzusichern wenn ich denke das die Marktlage sich ins Negative drehen könnte, zum Beispiel durch makroökonomische Faktoren. Die Charttechnik soll nur eine kleine untergeordnete Rolle beim Ein- und Ausstieg der Aktie spielen. Die Anzahl der Aktien im wikifolio soll möglichst nie weniger als ca. 10 und nie mehr als ca. 50 betragen. Die Investitionsquote soll je nach Börsenlage zwischen 30% und 100% liegen. Insbesondere bei besonderen Börsenphase kann der Cash bestand ein wenig höher als normalerweise sein.