FAST MOVING CONSUMER GOODS 1

Handelsidee

In diesem Wikifolio geht es um Firmen die Produkte des täglichen bedarfs herstellen und vertreiben. Als Führungskraft in einem Lebensmittelunternehmen habe ich stets ein Auge für neue Trends und neue Interessante börsennotierte Unternehmen. Den überwiegenden Portfolioanteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation befinden. Der Zeithorizont der Investments ist mittel bis langfristig ausgelegt. mehr anzeigen