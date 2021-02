Futurefond

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird ausschließlich in Unternehmen investiert, die ethische, ökologische sowie nachhaltige Kriterien erfüllen und zukunftsgerichtet aufgestellt sind.



Wichtigste Kaufkriterien für dieses Wikifolio sind, neben den bereits genannten, eine stabile Kursentwicklung.

Der Anlagehorizont soll in der Regel überweigend mittel- bis langfristig sein.