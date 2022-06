Unlimited Value

Worum geht es bei dieser Handelsstrategie? Wie der Name des Portfolios bereits verrät, investiere ich in Value Titel. Ich werde in diesem Portfolio ausschließlich eine Anlagestrategie fahren und diese Anlagestrategie wird ausschließlich mit Aktien durchgeführt. Dabei werden die Aktien immer nur gekauft bzw. verkauft, aber nicht leerverkauft. Das Portfolio wird nicht gehebelt, es wird keinen Hedge bei fallenden Kursen geben. Ebenso werden keine Optionen oder andere Dinge zum Tragen kommen. Es werden Aktien gekauft und es werden Aktien verkauft. Gekauft werden Value Aktien mit einem niedrigen KGV und einem hohen ROIC. Darüber hinaus spielen weitere fundamentale Faktoren beim Aktienkauf eine Rolle. Weitere Punkte, die Beachtung bei der Aktienauswahl finden sind: Anzahl der ausstehenden Aktien Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre Cash Flows der Firma Free Cash Flow der Firma Qualitative Bewertung der Firma Preis der Firma, also Aktienkurs der Aktie Branche der Firma Wachstumsaussichten Überbewertete oder fair bewertete Aktien können / könnten verkauft werden. Gefallene sowie gestiegene Aktien können nachgekauft werden Es wird ein konzentriertes Portfolio mit ca. 10 Aktien angestrebt. Ein langer Anlagehorizont wird angestrebt.