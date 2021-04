Gaming - VR ESports und Co.

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll grundsätzlich in Aktien investieren, die vom Aufstieg der Gaming-Branche profitieren.

Warum ist eine Investition in die Gaming Branche sinnvoll?

Seit den verpixelten Gaming Anfängen in den 70er-80er Jahren ist viel passiert. Heute heißen die Big Player nicht mehr Sega oder Atari, sondern z.B. Sony, Facebook oder Microsoft. Gespielt wird nicht mehr in Spielhallen, sondern bequem von zuhause. Und gerade in Zeiten von Corona erfüllt Gaming eine sinnvolle Aufgabe: Die Menschen sicher zuhause zu entertainen. Videospiele werden von der Masse akzeptiert. Was damals noch nerdig wirkte, ist heute cool. Die verpixelten Mattscheiben-Bilder werden täuschend echte immersive Erlebnisse in der Virtual Reality.



Vor allem die Extended Reality, also VR+AR stecken noch in den Kinderschuhen und bürgen Potential die Gamingwelt zu revolutionieren. Ein Schlüssel: Die Menschen zusammenzuführen in Social VR Apps. VRChat und RecRoom zeigen schon jetzt, wie der soziale Aspekt vom VR-Gaming in der Zukunft aussehen kann. Die Metaverse Idee scheint inzwischen greifbar nahe (Metaverse = digitale Parallelwelt).

Da VR den Menschen viele Träume erfüllen kann, die sonst schwer umzusetzen sein können wird Gaming noch gegenwärtiger und noch mehr Mainstream werden. Klassisches Game oder der Held im eigenen Actionfilm? Ein historisches Ereignis miterleben? Für jeden was dabei! Die Player am Gaming Markt werden zu kompletten Entertainment Konzernen.



Treiber:

- Gaming Branche könnte bis 2023 von 160 Mrd. $ auf 200 Mrd. $ wachsen

- ESport Umsätze sollen lt. Prognose von 900 Mio. $ auf 1,6 Mrd. Dollar steigen im Jahr 2024.

- Mobile Gaming wächst weiter stark

- VR Markt könnte bis 2025 von 3 Mrd $ auf 25 Mrd. $ steigen

- Fremde Branchen könnten in Zukunft mehr VR+AR benötigen



Kriterien:

- Aktien jeder Größenordnung gesamter Wertschöpfungskette Gaming

- Diversifiziert hauptsächlich über USA, Europa, China+Japan

- Fundamentalanalyse: Verschuldung, Cash-Flow, Umsatzwachstum