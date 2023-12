German mid cap value selection

Der MDAX konnte in den letzten Jahren verglichen mit dem DAX nur schlecht performen, die Differenz zwischen beiden wurde immer größer. Was erstmal abschrecken klingt sollte Investoren zum Nachdenken bringen, ob der MDAX derzeit nicht günstiger bewertet ist als der DAX und somit mehr Chancen bietet. Der MDAX konnte in den Jahren vor der Corona Pandemie und während der Pandemie besser performen als der DAX, was sich in den letzten Monaten geändert hat. Derzeit beträgt die Differenz zwischen den Renditen beider Indizes auf 1 Jahres Sicht knapp 10%, der MDAX läuft gerade nicht so gut wie der DAX. So wird es historisch betrachtet nicht bleiben. Die Legendären Akademiker Fama und French konnten schon 1993 zeigen, dass geringer kapitalisierte Aktien im Schnitt besser performen als hoch kapitalisierte Aktien. Genau darin liegt derzeit die Chance, Überrendite Potential auf Grund der geringeren Kapitalisierung kombiniert mit der historisch hohen Differenz zwischen DAX und MDAX Renditen. In diesem Wikifolio wird diese Entwicklung ausgenutzt. Dabei werden die relativ am günstigsten bewerteten Aktien gehandelt und ebenfalls nach ihrer relativen Bewertung gewichtet. Im Backtest konnte das Portfolio eine Rendite von 33,5% aufweisen (01/2020-11/2023) wohingegen der MDAX in diesem Zeitraum -7,7% verloren hat. Ebenso ist die wöchentliche Durchschnittsrendite mit 0,26% weitaus höher als die des MDAX (0,01%). Wichtig ist dabei, das aufgrund der geringeren Anzahl an Aktien die Volatilität der wöchentlichen Renditen ebenfalls höher ausfällt (5,15% vs. 3,22% im MDAX). Dieses Wikifolio richtet sich somit an Value Investoren, die statt den gesamten MDAX nur die günstigsten Werte des Index halten möchten.