High Dividend global

Handelsidee

Der Fokus liegt auf globalen Aktien mit stabil hoher bis sehr hoher Dividendenrendite, um ein Portfolio mit hoher Ausschüttungsrendite zu generieren.



Die Aktien sollen ca. 5 % Bruttodividende (bezogen auf Kaufkurs zu Dividendensumme letztes Geschäftsjahr bei stabiler oder steigender Entwicklung, ohne Einrechnung von Sonderdividenden) einbringen, wobei bevorzugt Titel mit weitaus höheren Werten ausgewählt werden.



Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich Region, Sektor oder Größe sowie Gewichtungen.



Mittels fundamentaler Analyse werden Hochdividendentitel ausgewählt, ergänzt um technische und Marktphasenanalysen zur Findung idealer Einstiegs- und evtl. Ausstiegszeitpunkte.

Zudem werden Makro- und Branchenanalysen herangezogen, um bestimmte Sektoren zu gewichten (zB. Energie, Rohstoffe, Versorger etc.)



Cash kann in jeglicher Höhe gehalten werden, um in bestimmten Marktphasen Reserven für Käufe zu halten oder zu bilden. Das Portfolio enthält keine Shortinstrumente. mehr anzeigen