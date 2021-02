High End International Shares

Handelsidee

Die Handelsidee in diesem wikifolio soll Unternehmensmeldungen, Veröffentlichungen von makroökonomischen Daten und andere Gelegenheiten für überwiegend mittel- bis langfristige Aktientrades auf globaler Ebene nutzen. Vereinzelt kann es dennoch dazu kommen, dass kurzfristig gehandelt wird. Es soll grundsätzlich ein Absolut Return Ansatz bei konsequentem Risikomanagement angewandt werden. Die Fundamentalanalyse soll grundsätzlich das Fundament des Ansatzes bilden. Dabei soll bei Einzelwerten auf KGV, Kurs/Buchwertverhältnis, Dividendenrendite und -wachstum sowie die Verschuldungssituation relativ zum erwarteten Return abgezielt werden. Dividenden werden können grundsätzlich nur berücksichtigt werden wenn diese im wikifolio anfallen. Aufgrund des zusätzlichen makroökonomischen Ansatzes wird zumeist eine top-down Analyse verwendet. Auf Makrodaten wird abhängig vom Konjunktur/Zins Sentiment reagiert. Zusätzlich wird opportunistisch auf Unternehmensmeldungen, auch mit Interdependenzen zu Wettbewerbern reagiert. Die Markttechnik soll dabei vorwiegend hinsichtlich des Timings unterstützen. Dabei soll der Ansatz hauptsächlich prozyklisch sein, d.h. beim Erreichen bestimmter Chartmarken wird zunächst postuliert, es gäbe keine Trendumkehr. Extrema beim Marktmomentum werden hingegen antizyklisch interpretiert. Ausreißer, die den Gesamtmarkt über oder unter die Fibonnaci Retracements treiben werden als Trendumkehr Indikation genutzt. MACD und RSI werden in passenden Marktsituationen (d.h. Extrema im MACD in Seiwärtsmärkten und im RSI in Trends) zur Entscheidungsfindung herangezogen. weniger anzeigen

Ferner soll dieses Wikifolio für mindestens 25 Jahre bestehen.

