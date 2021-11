Innovative Tech-Unternehmen

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

NIO INC.A S.ADR DL-,00025

Aus gleich mehreren Gründen halte ich den chinesischen Elektroautohersteller Nio für eine gute Investition, weswegen 100 Nio-Aktien (das entspricht einer Gewichtung von rund 3,4%) ins Wikifolio aufgenommen wurden: 1. Das Unternehmen sollte aus den geplanten "Konsolidierungen" der Elektroautobranche in der Volksrepublik, durch den Rückgang von Subventionen, Profit ziehen können. Neben BYD könnte es als einzige E-Mobilitätsfirma bestehen bleiben, der Marktanteil Nios sollte folglich stark ansteigen, insbesondere im bedeutsamen China. 2. Nio hat bestimmte Märkte, wie den europäischen und amerikanischen, noch nicht vollends erschlossen, die allermeisten Pkws werden in China verkauft, dies bietet weitere breite Chancen, die das Unternehmen auszunutzen weiß. Sicherlich wird die Firma weiterhin expandieren, mehr Interessenten finden, eine Expansion nach Norwegen ist dabei bereits in vollem Gange. Folglich wäre ein Anspringen der Verkaufszahlen (innerhalb des nächsten Jahres) zu erwarten, die mit einem starken Aktiensprung sicherlich korrelieren würden. 3. Auch bisher enttäuscht Nio nicht, selbst der jetzige E-Riese Tesla benötigte mehr Zeit, um 100.000 Neuwagen (seit Gründung) zu verkaufen, als das kleine Unternehmen. Dabei muss man, dem bin ich mir bewusst, natürlich auch den "Hype" um die E-Mobilität in Betracht ziehen, welcher die Welt erst seit ein paar Jahren ergriffen hat, Nio gegenüber Tesla hierbei hervorhebt, doch die "Performance", auch in Anbetracht dessen, ist nicht gerade schlecht. 4. Zuletzt sehe ich zwei weitere fundamentale Vorteile der Aktie über andere vergleichbare. Zum einen besitzt Nio bereits die Technologie (an einigen Stellen sogar die Infrastruktur), die es ermöglicht Batterien mit Leichtigkeit auszutauschen, sodass man nicht so viel Zeit für das "Tanken" des Autos verwenden muss, zum anderen haben einige andere (bisher bedeutsamere) Unternehmen, wie Tencent, Baidu und Lenovo ein Auge auf den E-Autohersteller geworfen und entsprechend investiert, was nie ein schlechtes Zeichen ist (siehe Amazons Teilnahme an Rivian). Tatsächlich steht für mich, aus all diesen Gründen, eine Verdopplung des Aktienkurses, innerhalb des nächsten Jahres, im Raum.