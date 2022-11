Makro Positiv Asymmetrisch

Aus einer Makro-Perspektive heraus werden antizyklisch unterbewertete Aktien mit geringem Risiko gekauft. Im Herzen der Anlagestrategie steht dabei das Auffinden von Werten mit Positiver Asymmetrie bzgl. der Wahrscheinlichkeitsverteilung möglicher Kursentwicklungen. Vereinfacht gesagt, es werden nur solche Werte gekauft, bei denen deutlich mehr gewonnen als verloren werden kann, was langfristig einen statistischen Vorteil verspricht. Ein simplifiziertes Beispiel für diesen Ansatz: Die Aktie von Mercedes-Benz neigt als konjunkturabhängiger Wert dazu, langfristig zwischen ca. 20 und 70 Euro zu schwanken. Kauft man die Aktie bei 20 Euro, winkt langfristig ein möglicher Gewinn von 50 Euro, dem ein maximal möglicher Verlust von 20 Euro entgegensteht. Man wettet also 20 Euro um 50 zum gewinnen. Dies ist positive Asymmetrie. Ein weiteres Beispiel für positive Asymmetrie ist das Kaufen, niemals jedoch das Verkaufen, von Optionen. Optionen werden in diesem Portfolio in geringfügigem Maße gekauft. Der große Vorteil positiver Asymmetrie besteht darin, gute Renditen bei geringem Risiko zu erwirtschaften. Zur globalen Makro-Perspektive, derer sich dieses Portfolio bedient: Seit den 1980ern und verstärkt durch die Crashs 2000, 2008 und 2020 wird den Märkten über zunehmende Staatsverschuldung Liquidität zugeführt. Dies führte zu einem langfristig übergeordneten Bullenmarkt. Mit dem Beginn der Zinserhöhungen 2022 und dem Auftreten der Inflation endet nun diese Marktphase und ein neues Paradigma beginnt. Es wird stärker geprägt sein von einem Spannungsfeld aus Inflation, Verschuldung, Zinsen sowie Geopolitik. Dieses Portfolio ist konstruiert, um in diesem Umfeld bei geringem Risiko langfristig Rendite zu erwirtschaften. Die Performance ist an der langfristigen Rendite zu messen.