MB Global Values

Ziel der Anlagepolitik ist es einen absoluten Wertzuwachs zu erhalten. Hierbei wird ein aktiver Handelsansatz verfolgt. Es werden sowohl in Aktien als auch Anleihen, hoher Bonität, investiert. Eine Vorgabe hinsichtlich der Aktienquote gibt es nicht. Die Kasse wird flexibel dem jeweiligen Marktumfeld angepasst. Investiert wird in Qualitätsunternehmen weltweit, jedoch in Ländern, die meiner Meinung nach eine hohe politische Stabilität aufweisen. Die Auswahl der Unternehmen richtet sich primär nach Qualitätsmerkmalen wie hohen Brutto- und Nettomargen oder einer entsprechenden Umsatzrentabilität sowie einer entsprechenden Eigenkapitalausstattung. Der Anlagestil ist langfristig ausgerichtet.