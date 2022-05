Multistrategies

Das Wikifolio investiert ausschließlich in moderat bewertete Aktien aller Branchen mit Ausnahme von Rüstungs- und Tabakkonzernen. Dabei investiert das Wikifolio sowohl in Wachstums- als auch in nachhaltige Dividendenaktien, wobei vor allem das Dividendenwachstum das entscheidende Kriterium spielt. Ziel-Portfolioallokation: 50% Nordamerika, 30% Europa und 20% Schwellenländer (v.a. China). Dies ist jedoch keine festbestimmte Quote. Außerdem soll keine keine Aktie beim Kauf mit mehr als 5 % gewichtet werden. Sobald eine Aktie durch Wertsteigerungen mehr als 10% des Portfolios ausmacht, wird ein Teilverkauf gemacht, um Klumpenrisiken zu meiden. Das Wikifolio kann auch mit maximal 10% des Portfolios in einen aktiv gemanagten Fonds investieren.