stockNinja - Value Diamanten

In diesem wikifolio werden hauptsächlich Aktien gehandelt. Mein entwickelter stockNinja-Algorithmus durchforstet 24/7 die Aktien der kompletten Welt (mit Ausnahme kritischer Länder wie Russland & China), betrachtet Fundamentaldaten der Unternehmen und erstellt Scores zur Bewertung der Geschäftszahlen und dem dazugehörigen Preis. Es folgen weiter manuelle Untersuchungen der vorgeschlagenen Aktiengesellschaften bis am Ende des Prozesses etwas zum Vorschein kommt: Value Diamanten. Die Positionen werden gehalten bis sie ihren fairen Preis erreicht haben oder sich aufgrund neuer Fundamentaldaten andere Zielpreise ergeben. Das Ziel ist eine konstante langfristige Wertsteigerung.