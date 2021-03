Handelsidee

Sehr geehrte Anlegerfreunde,



in meinem Portfolie finden ihr eine Auswahl an Aktien, bei welchen ich einen langfristigen Erfolg sehe. Natürlich berufe ich mich nicht nur auf meiner persönlichen Meinung, sondern informiere mich auf verschiedensten Portalen, im deutschen aber auch im internationalem Raum.

Ich versuche das Risiko des Portfolios so gering wie nur möglich zu halten, damit ein langfristiger und "sicherer" Erfolg die Folge ist.



Kurz zu mir:

Ich selbst bin ein Neuling auf dem Aktienmarkt, beschäftige mich aber nun fast täglich mit Anlegeoption.

Ich finde es sehr spannend mich in größtenteils neue Optionen hineinzulesen und diese auszuwerten.



Nun gilt, NTBTA (not to busy to act)



Viele Grüße aus München mehr anzeigen