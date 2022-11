Royalty- oder Streaming-Unternehmen outperformen im langfristigen Vergleich die produzierenden Minengesellschaften. Dies liegt nicht zuletzt am Geschäftsmodell, das auf den Punkt gebracht darin besteht, andere für sich arbeiten zu lassen und Lizenzgebühren zu kassieren. Das kennt man so ähnlich vom Goldrausch, wo die Verkäufer der Schaufeln und sonstiger Ausrüstung sicher und relativ mühelos reich wurden, während die Goldsucher sich meist vergeblich abrackerten. Dieses Wikifolio folgt damit der Börsenweisheit: "Investiere nicht in Goldgräber - sondern in den, der den Goldgräbern die Schaufeln verkauft, denn man weiß nie, ob Goldgräber auch Gold finden." Die Royalty-Firmen betätigen sich als Geldgeber. Dafür können die Minenbetreiber ihre Vorkommen schnell ausbeuten und liefern regelmäßig Gold und Silber zu einem festgelegten Preis. Damit besitzen die Royalty-Unternehmen eine Hebelwirkung für steigende Edelmetallpreise, während sie gleichzeitig weniger Gefahren eingehen, da das operative Risiko bei den Partner- und Minengesellschaften liegt. Die Royalty Strategie ist mittel- und langfristig angelegt, konzentriert sich in erster Linie auf Royalty-Unternehmen aus dem Edelmetall- und Bergbausektor (etwa Uran) und kann auch Hebelprodukte der Branchenführer sowie ETFs berücksichtigen. Die Entscheidungsfindung beruht neben der Erfahrung des Traders auf Fundamentaldaten (wie Kennzahlen), Charttechnik, Zyklen, Saisonalität, Sentiment, Gier und Panik an den Märkten.