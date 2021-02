Handelsidee

Mein wikifolio Wellen in Deutschland fokussiert sich auf die aussichtsreichen Titel aus Deutschland. Mit Hilfe der Elliot-Wellen Theorie werden die Werte analysiert und selektiert. Der Anlagehorizont ist unterschiedlich, von kurzfristig bis langfristig. Es wird sowohl in Aktien als auch in Hebelprodukte investiert. Mein Ziel ist eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen und das Risiko gering zu halten. mehr anzeigen