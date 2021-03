Handelsidee

Psychadelika besitzen Wirkstoffe zur Heilung vieler psychischer Erkrankungen, wie Depressionen, Angst­störungen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Sucht­erkrankungen. (Natürlicher Hoffnungsträger zur Lösung der "Opiat-Krise" in Nordamerika.)



Dieses Wikifolio bildet eine Bandbreite von Firmen aus Forschung, Vertrieb bis hin zur Produktion dieser aufstrebenden Medizin ab.



Let's enter the 5 Dimensions.. and get back to the roots of nature and our species.



mehr anzeigen