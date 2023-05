Special Value Situations

Der Fokus des wikifolios liegt auf Aktien, die nach Value Kriterien ausgesucht werden. Substanzstarke Unternehmen, die möglichst zu niedrigen Preisen an der Börse erhältlich sind, werden bevorzugt. Regional liegt der Schwerpunkt in Deutschland, aber auch europäische und internationale Titel fallen in die Auswahl. Idealerweise ist das Unternehmen in einem wachsenden Markt tätig und verfügt über Produkte oder Dienstleistungen mit einem nicht einfach austauschbaren Wettbewerbsvorteil. Die Haltedauer kann Monate bis Jahre betragen. Die durchschnittliche Anzahl im wikifolio sollte nicht zu groß sein: etwa 10-30 Titel. Als Quellen für die Analyse werden beispielsweise Informationen der Unternehmen und Fachzeitschriften herangezogen. Es können kleine, mittlere und große Unternehmen ins wikifolio aufgenommen werden.