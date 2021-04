TOP15-Aktien

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen perspektivisch 15 Aktien enhalten sein, welche zum Zeitpunkt des Kaufes günstig und aussichtsreich erscheinen. Die Zielbudgets pro Position sollen grundsätzlich gleichmäßig erfüllt werden, allerdings können die Positionen jeweils in Teilen aufgebaut werden. Primär soll in große, globale und wertstabile Aktien investiert werden. Das Portfolio ist tendenziell langfristig ausgerichtet und mit ruhiger Hand verwaltet werden. Zur Selektion der Titel spielen fundamentale Daten (KGV im Verhältnis zum historischen KGV, Umsatzentwicklung, Gewinnentwicklung, EK-Quote, EK-Rendite, EBIT-Marge u.W.) aber auch charttechnische Signale (Unterstützungen, Widerstände, Momentum, Trends), vor allem für den möglichst optimalen Ein- und Ausstieg eine Rolle. mehr anzeigen