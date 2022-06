Meine Technikauswahl

In diesem Portfolio möchte ich in Aktien investieren die unter dem großen Titel "Technik" zusammengefasst werden können. Hierzu zähle ich sowohl Softwarefirmen, Cloudfirmen; Halbleiter................. Mein Anlagehorizont ist hier mittel- bis langfristig. Ich werde sowohl in Schwergewichte wie Apple, Microsoft... investieren, als auch in (noch) kleinere Firmen wie z. B. Pure Storage. Meine Anlageentscheidung fälle ich nach intensiver "Newsrecherche", fundamentaler Daten, Geschäftsmodell,..... Persönlich bin ich sehr geprägt durch Warren Buffett und Peter Lynch. Privat bin ich seit 25 Jahren aktiv an der Börse aktiv und habe daher schon einige "Crash" miterlebt. Jeder Crash stellt rückblickend immer eine Lektion dar. Ich investiere privat Langfristig. Jedoch habe ich neben mein Buy and Hold Portfolio immer auch ein Depot mit aussichtsreichen Wachstumsunternehmen.