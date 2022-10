Trading with Thomas

Ziel des wikifolios ist die Umsetzung einer Trendfolge-Tradingstrategie Hierzu soll täglich eine Watchlist mit den gegenwärtig aussichtsreichsten Aktien erstellt werden. Fokusiert wird sich dabei vor allem auf den deutschen und den amerikanischen Markt. Wichtige Auswahlkriterien für die Trades sollen u.a. die Relative Stärke, Branchenstärke sowie Umsatz- und Gewinnwachstum sein. Zur Timing des Einstiegs werden meine Kenntnisse/Erfahrungen der Charttechnik angewandt. Gesucht werden dabei von mir täglich so genannte "Low Risk" Set Ups, die sich in bestimmten positiven Marktphasen immer wieder zeigen. Die Haltedauer der Positionen wird in der Regel von wenigen Tagen bis hin zu einigen Monaten betragen. Der Ausstieg aus den Positionen soll im Worstcase über einen Stop Loss und im Best Case durch Verkauf in die "Stärke" mit Gewinn erfolgen. Hierzu wird jede Position täglich auf ihr Verhalten nach Tradingplan geprüft. Je nach Ergebnis erfolgen entsprechend Anpassungen an Positionsgröße, Stop Loss und Gewinnziel. In schlechten Marktphasen sollen keine oder nur risikoreduzierte Trades erfolgen. Das primäre Ziel ist dann der Kapitalerhalt für die guten Marktphasen bzw. der Aufbau von Cash. Im Zentrum der Trading Strategie steht damit ein striktes Risikomanagement, welches u.a. durch Stop Loss, Positionsgröße, Verhalten der Positionen, Durchnittsgewinn und -verlust beeinflusst wird.