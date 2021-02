Unterbewertete Chancen Strategie

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden Einzelwerte mit einer Marktkapitalisierung bis maximal 50 Mrd. € aufgenommen. Es werden gleichzeitig ausschließlich Unternehmen aufgenommen bei denen eine Unterbewertung angenommen wird. Dabei werden Marktkapitalisierung, EBIT, Umsatz, KGV, KCV und der Verschuldungsgrad verglichen.

Eine Kaufentscheidung soll nach einer Drei Punkte Strategie erfolgen.

Grundsätzlich soll ein jährlich steigerndes EBIT und niedriges KGV (bis maximal 20) als 1 Punkt gewertet werden. Ein Unternehmen mit jährlich abnehmendem EBIT darf nur dann einen Punkt erhalten, sofern das KGV überproportional sinkt und sich das Unternehmen aufgrund von Investitionen in neue Geschäftsfelder neu ausrichtet.

Einen zweiten Punkt erhält das Unternehmen bei einem Verschuldungsgrad von unter 250.

Ein dritter Punkt wird bei einem technischen Kaufsignal anhand technischer Indikatoren (z.B. MACD, SSTOC, gleitende Durchschnitte) oder klassischer Trends vergeben. Turnarounds sind auch möglich.

Sofern ein Einzelwert drei Punkte erhält, wird nach einer subjektiven Gesamt Analyse in Anbetracht auf Wachstumspotenzial und Chartbild bis maximal 3 Prozent des Gesamt Portfolio Wert aufgenommen. Das 3 Prozent Maximum pro Einzelwert ist Grundlage des Risikomanagements in diesem Wikifolio.

Es werden keine Hebelprodukte aufgenommen.

Grundsätzlich handelt es sich um ein langfristiges Portfolio mit Haltedauer bis zu mehreren Jahren

Bei einem sich stark verschlechternden Chartbild werden Positionen dennoch um zwischen 50 Prozent bis 100 Prozent minimiert.

Das Wikifolio soll daher eine Mischung aus fundamentaler sowie charttechnischer Ausrichtung sein.

