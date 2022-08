Value-Future ESG

Im Vordergrund soll das Thema Megatrends stehen. Das wikifolio kann aus Aktien und ETFs bestehen. Ziel soll die Identifizierung von Unternehmen sein, die in ihren Geschäftsfeldern, meiner Meinung nach, verstärkt auf potenzielle Zukunftstechnologien setzen. Zur Orientierung bei der Einzeltitelselektion sollen die erwartete PEG Ratio, die Höhe des Verschuldungsgrades und das EPS herangezogen werden. Auch aktuelle Entwicklungen aus Wirtschaft und Politik sollen in die Entscheidungsfindung mit einfließen. Das wikifolio soll sich aus einer größeren Anzahl unterschiedlicher Wertpapiere zusammensetzen. Es soll darauf geachtet werden, dass die ESG Grundlagen eingehalten werden. Es ist beabsichtigt, dass keines dieser Wertpapiere einen höheren Anteil als etwa 30 % im wikifolio innehaben soll. Um eine ganze Branche abzubilden, soll nicht nur in Aktien, sondern auch in ETFs investiert werden. Die Planungen sehen einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont vor